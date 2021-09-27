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Фанаты заявили, что на фреске Роналду похож на актрису из мыльной оперы

27 сентября 2021, 09:05

В Манчестере на стене возле паба Tafford появилась фреска с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Фотография фрески появилась в соцсетях «красных дьяволов», однако вызвала неоднозначную реакцию болельщиков. Фанаты сравнили изображение Роналду с актрисой Пэт Батчер, которая 25 лет снималась в мыльной опере от BBC под названием «Жители Ист-Энда». Один из пользователей отметил: «Мне кажется или фреска с изображением Роналду больше похожа на Пэт Батчер? Просто не хватает серёжек».

Фанаты заявили, что на фреске Роналду похож на актрису из мыльной оперы

Ранее фанаты «Астон Виллы» потроллили Роналду, использовав его празднование гола.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:23
    berda2003
    berda2003
    27 сентября в 12:04
    правда, на бабу похож...
    а вот памятник на родине на о. Мадейра классный и музей хорош, сам видел...
    Agamaga........
    Agamaga........
    27 сентября в 11:07
    Беднягу даже в Манчестере троллят.
    Добился, что его сравнивали с женщинами.
    Нашение сережек и косметика сделали своё дело.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    27 сентября в 10:59
    Видать, у художника своё видение Роналду
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    27 сентября в 09:22
    Он и в жизни бывает похож на героиню мыльной опреы.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    27 сентября в 09:15
    Так оно и есть
    shlomo2
    shlomo2
    27 сентября в 09:07
    Вот же делать кому то нечего...
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