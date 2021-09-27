Фанаты заявили, что на фреске Роналду похож на актрису из мыльной оперы

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27 сентября 2021, 09:05

В Манчестере на стене возле паба Tafford появилась фреска с изображением нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Фотография фрески появилась в соцсетях «красных дьяволов», однако вызвала неоднозначную реакцию болельщиков. Фанаты сравнили изображение Роналду с актрисой Пэт Батчер, которая 25 лет снималась в мыльной опере от BBC под названием «Жители Ист-Энда». Один из пользователей отметил: «Мне кажется или фреска с изображением Роналду больше похожа на Пэт Батчер? Просто не хватает серёжек».

Ранее фанаты «Астон Виллы» потроллили Роналду, использовав его празднование гола.