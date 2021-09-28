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Защитник «Мальме»: «Приклеиться к спине Дзюбы – худший вариант»

28 сентября 2021, 10:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб МальмеМальмеМатч завершен

Защитник «Мальме» Анел Ахмедходжич порассуждал о предстоящей дуэли с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой в матче Лиге чемпионов.

Приклеиться к его спине — это худший вариант. Именно этого ему бы и хотелось. Необходимо соблюдать нужную дистанцию.

Невозможно выигрывать борьбу постоянно, поэтому нужно играть строже с ним. Впрочем, всё время Дзюбу придерживать нельзя, поскольку высокие форварды любят падать. Судьи любят фиксировать такие фолы.

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Все комментарии
112910415
112910415
28 сентября в 21:50
очень подробно изучали его привычки
протон
протон
28 сентября в 17:47
А Ахмедходжич Дзюбу с Соболевым не перепутал? Или мы про разных Дзюб говорим? Как бы Артема любили или не любили, но в чемпионате по ныряния замечен не был (глобально). Потолкаться-попихаться - за зрасте, а вот падать от первого касания...
Аксинья
Аксинья
28 сентября в 15:49
Не так страшен черт как его малюют, пардон, не так страшен Дзюба как его пиарят))
makkie
makkie
28 сентября в 13:31
Действительно, потом ходи и оглядывайся... тень иранца будет повсюду )))
Сп62
Сп62
28 сентября в 13:08
Как Дзюба падал видели даже из Швеции.
zooveterinar
zooveterinar
28 сентября в 12:59
Ну хоть не пристроится сзади ,уже неплохо!!!
oFANATo
oFANATo
28 сентября в 12:47
Даже в Мальмё знают что Дзюба - дельфин🤗
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 12:25
Пусть приклеится,тот даже не заметит!
berda2003
berda2003
28 сентября в 11:52
прыгнул на спину и катайся...
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 11:37
Можно и приклеиться)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 11:32, ред.
Говорит о Дзюбе как о лошади....))
"Приклеится к его спине.."
"Именно этого ему бы и хотелось."
"Нужно быть с ним построже"
"Нельзя всё время его придерживать"

........походу парень вне "Мальмё" ветеринаром работает.....
25процентный клоун
25процентный клоун
28 сентября в 11:32
даже шведы знают про слабое место Артема и его желания, но обещают не играть в его любимую игру сзади
Project Pandora
Project Pandora
28 сентября в 11:27
Весь Дзюбин клей на спине у Азмуна.
Futurista
Futurista
28 сентября в 11:12
Даже шведы уже в курсе про Дзюбины симуляции)...
Трезвый повар
Трезвый повар
28 сентября в 11:12
Правильно рассуждает защитник Мальмё. Лучше держаться от Артёмки на расстоянии примерно 15 сантиметров. Хотя Дзюба наверно думает что 25
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 11:05
Приклеиться спереди-ещё опаснее.Да и это безобразие Артёмка сделает достоянием широкой мировой общественности.Лучше его стороной обходить.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 11:04
Дзюба большой , громко падает.
1bear
1bear
28 сентября в 10:52
пусть боятся Дзюбу,а забивать будет Азмун
ДСА
ДСА
28 сентября в 10:50
Нужно просто под ногами мешаться, что бы он бежать не мог.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 сентября в 10:50
Лучше повиснуть на шее
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