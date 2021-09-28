Защитник «Мальме»: «Приклеиться к спине Дзюбы – худший вариант»

Защитник «Мальме» порассуждал о предстоящей дуэли с форвардом «Зенита» в матче Лиге чемпионов.

Приклеиться к его спине — это худший вариант. Именно этого ему бы и хотелось. Необходимо соблюдать нужную дистанцию.

Невозможно выигрывать борьбу постоянно, поэтому нужно играть строже с ним. Впрочем, всё время Дзюбу придерживать нельзя, поскольку высокие форварды любят падать. Судьи любят фиксировать такие фолы.