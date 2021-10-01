ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» отклонил два предложения по Кьезе на сумму более 100 млн евро

01 октября 2021, 14:55

Как сообщает Corriere dello Sport, минувшим летом «Ювентус» получил несколько очень выгодных предложений по нападающему Федерико Кьезе.

Источник утверждает, что сразу два клуба АПЛ предлагали за форварда более 100 млн евро, однако туринцы отказались от потенциальной сделки.

По слухам, этими клубами были «Челси» и «Ливерпуль».

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии11
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
02 октября в 14:45
Я тоже. Аха-ха)))))))))))))))))))))
Bom Bom
Bom Bom
01 октября в 19:35
Кьезу нельзя продавать от слова совсем - это настоящее и будущее Юве
juvenale
juvenale ответ БиллиБоб (раскрыть)
01 октября в 17:57
60 млн
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
01 октября в 17:57
я даже знаю куда они ушли
juvenale
juvenale
01 октября в 17:56, ред.
если гриллиши стоят по 120,то кьеза минимум 150
A.S.A
A.S.A
01 октября в 17:31
Кьеза наверное сейчас главный актив Ювентуса. Молодой игрок продолжающий расти уже не первый сезон. Отлично отыграл на ЧЕ, и сейчас на мой взгляд лучший игрок в Юве. Аллегри нужно строить игру в атаке именно вокруг Кьезы ,у него в отличии от Дибалы есть лидерские качества (хотя как игрок Дибала мне тоже нравится)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 октября в 17:09
Ювентус пережил разочаровывающий сезон 2020–21, финишировав четвертым, завершив свою серию из девяти титулов подряд, и начав еще хуже в этом сезоне, но прошлогодняя кампания оказалась той, где акции Кьезы продолжали расти! Кьеза доказал, что он комфортно и уверенно владеет мячом обеими ногами, будь то вход в защиту или ведение мяча внутри. Он проницательно пробегает мимо мяча, а его финиши демонстрируют множество его талантов - четыре забитых слева и два удара головой из его 15 гола за Ювентус в прошлом сезоне. Добавьте к этому 11 передач, и у вас будет игрок, который участвует как минимум в каждой второй игре, и, сыграв 24 матча слева в прошлом сезоне и 17 справа, вот игрок, который умеет играть на обоих флангах.
На Евро-2020 его важность росла по мере того, как турнир продолжался, в конечном итоге он вытеснил Доменико Берарди в стартовом составе Италии начиная с четвертьфинала, выйдя со скамейки запасных в матче 1/8 финала против Австрии, чтобы открыть счет в дополнительное время. Он топ!
БиллиБоб
БиллиБоб
01 октября в 16:47
В кои то веки Юве провернули шикарный трансфер купив Кьезу, если не ошибаюсь, за 40млн всего. Если они хотят добиваться результатов, то таких игроков нельзя продавать.
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 15:14
И так играть некому, сплошные поражения.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
01 октября в 15:01
Это был Челси , у Ливерпуля и денег нет на трансферы
VeniaminS
VeniaminS
01 октября в 15:00
Кру тые деньги!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100