«Ювентус» отклонил два предложения по Кьезе на сумму более 100 млн евро

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01 октября 2021, 14:55

Как сообщает Corriere dello Sport, минувшим летом «Ювентус» получил несколько очень выгодных предложений по нападающему .

Источник утверждает, что сразу два клуба АПЛ предлагали за форварда более 100 млн евро, однако туринцы отказались от потенциальной сделки.

По слухам, этими клубами были «Челси» и «Ливерпуль».