«Ювентус» отклонил два предложения по Кьезе на сумму более 100 млн евро

Как сообщает Corriere dello Sport, минувшим летом «Ювентус» получил несколько очень выгодных предложений по нападающему Федерико Кьезе.
Источник утверждает, что сразу два клуба АПЛ предлагали за форварда более 100 млн евро, однако туринцы отказались от потенциальной сделки.
По слухам, этими клубами были «Челси» и «Ливерпуль».
На Евро-2020 его важность росла по мере того, как турнир продолжался, в конечном итоге он вытеснил Доменико Берарди в стартовом составе Италии начиная с четвертьфинала, выйдя со скамейки запасных в матче 1/8 финала против Австрии, чтобы открыть счет в дополнительное время. Он топ!
На Евро-2020 его важность росла по мере того, как турнир продолжался, в конечном итоге он вытеснил Доменико Берарди в стартовом составе Италии начиная с четвертьфинала, выйдя со скамейки запасных в матче 1/8 финала против Австрии, чтобы открыть счет в дополнительное время. Он топ!