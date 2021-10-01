ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» хочет снова пригласить к себе Далота

01 октября 2021, 13:23

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании защитника Диогу Далота из «Манчестер Юнайтед». Португалец уже выступал на правах аренды в итальянской команде. Минувшим летом стороны не смогли договориться о продлении арендного соглашения, и миланцы подписали Алессандро Флоренци. Бывший игрок «Ромы» в новом клубе получает травму за травмой, а «Милан» вернулся к кандидатуре Далота.

«Россонери» хотят взять португальца в аренду уже ближайшей зимой с последующим правом выкупа.

Ранее слухи связывали Далота с переходом в другую итальянскую команду.

Все новости
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии11
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Слухи«Арсенал» стал ещё одним претендентом на Стерлинга
Вчера, 10:10 Комментарии7
Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не будет отправлять Джонса в аренду
02 октября Комментарии4
Слухи«Атлетико» интересен защитник «Бенфики» Вериссимо
02 октября Комментарии4
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 13:50
Ну пусть попробует...
shlomo
shlomo
01 октября в 13:47
Летом нужно было думать, что такое может случиться...
beefs
beefs
01 октября в 13:25
Ну что же, руководству клуба виднее...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100