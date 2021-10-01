«Милан» хочет снова пригласить к себе Далота

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01 октября 2021, 13:23

Итальянский «Милан» заинтересован в подписании защитника из «Манчестер Юнайтед». Португалец уже выступал на правах аренды в итальянской команде. Минувшим летом стороны не смогли договориться о продлении арендного соглашения, и миланцы подписали . Бывший игрок «Ромы» в новом клубе получает травму за травмой, а «Милан» вернулся к кандидатуре Далота.

«Россонери» хотят взять португальца в аренду уже ближайшей зимой с последующим правом выкупа.

Ранее слухи связывали Далота с переходом в другую итальянскую команду.