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ПСЖ хотел подписать Хендерсона

01 октября 2021, 14:29

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон этим летом мог оказаться во Франции.

Интерес к футболисту проявлял ПСЖ, но стороны не сумели договориться, поэтому в конце августа англичанин продлил свой контракт с клубом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
01 октября в 22:20
Клопп из него лидера сделал,хотя каких то пять лет назад,его можно было в топку отправлять. И самое главное,что настоящий мужик,как и Милнер,всегда играют до конца,не жалея ни себя,ни соперника.Это вам не хохолки разукрашивать в разные цвета и кукарекать. Ребята последние из - Могикана,олдскульной школы. Если Милнер корчится от боли,то при таком контакте Роналду,Месси, Неймар,Мбапе,Погба и еже с ними уже бы в реанимации под аппаратами лежали.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Виталик-ManUtd-Rus (раскрыть)
01 октября в 22:16
кривоногий тот, который постоянно свои пёрышки красит.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 октября в 16:49
Этим летом капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон был целью для трансферов ПСЖ, прежде чем им представилась шоковая возможность поймать Лионеля Месси из Барселоны. Полузащитник красных положил конец неопределенности относительно своего будущего на «Энфилде», подписав новую сделку.
Но они(ПСЖ) действительно исследовали другие варианты, чтобы укрепить свою полузащиту. Перед тем, как подписать Месси, они искали полузащитника. Погба был более чем сложным вариантом, потому что Манчестер Юнайтед хотел его оставить, а Пари Сен-Жермен хотел Джордана Хендерсона, когда у него не было соглашения с Ливерпулем по новому контракту . Несмотря на то, что он играл ключевую роль для красных как на поле, так и за его пределами, было далеко не предрешено, что Хендерсон останется на «Энфилде» из-за тупиковой ситуации, связанной с новым соглашением. Но решение было найдено, и Хендерсон стал последним из множества громких имен, подписавших этим летом новые условия с Ливерпулем. И это было большим облегчением для меня)). Спасибо чемп!
Alex12357
Alex12357
01 октября в 16:09
А ещё кого?Огласите весь список пожалуйста,у вас каждый день всё новые и новые ,придумайте что -нибудь новенькое!
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
01 октября в 15:06
утка . этот кривоногий никому не нужен !
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
01 октября в 15:01
Хендо лидер команды в последнее время.
shlomo2
shlomo2
01 октября в 14:50
Ну и правильно сделал, что продлил
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