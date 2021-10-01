ПСЖ хотел подписать Хендерсона

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон этим летом мог оказаться во Франции.
Интерес к футболисту проявлял ПСЖ, но стороны не сумели договориться, поэтому в конце августа англичанин продлил свой контракт с клубом.
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон этим летом мог оказаться во Франции.
Интерес к футболисту проявлял ПСЖ, но стороны не сумели договориться, поэтому в конце августа англичанин продлил свой контракт с клубом.
Но они(ПСЖ) действительно исследовали другие варианты, чтобы укрепить свою полузащиту. Перед тем, как подписать Месси, они искали полузащитника. Погба был более чем сложным вариантом, потому что Манчестер Юнайтед хотел его оставить, а Пари Сен-Жермен хотел Джордана Хендерсона, когда у него не было соглашения с Ливерпулем по новому контракту . Несмотря на то, что он играл ключевую роль для красных как на поле, так и за его пределами, было далеко не предрешено, что Хендерсон останется на «Энфилде» из-за тупиковой ситуации, связанной с новым соглашением. Но решение было найдено, и Хендерсон стал последним из множества громких имен, подписавших этим летом новые условия с Ливерпулем. И это было большим облегчением для меня)). Спасибо чемп!
Но они(ПСЖ) действительно исследовали другие варианты, чтобы укрепить свою полузащиту. Перед тем, как подписать Месси, они искали полузащитника. Погба был более чем сложным вариантом, потому что Манчестер Юнайтед хотел его оставить, а Пари Сен-Жермен хотел Джордана Хендерсона, когда у него не было соглашения с Ливерпулем по новому контракту . Несмотря на то, что он играл ключевую роль для красных как на поле, так и за его пределами, было далеко не предрешено, что Хендерсон останется на «Энфилде» из-за тупиковой ситуации, связанной с новым соглашением. Но решение было найдено, и Хендерсон стал последним из множества громких имен, подписавших этим летом новые условия с Ливерпулем. И это было большим облегчением для меня)). Спасибо чемп!