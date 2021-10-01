ПСЖ вступил в борьбу за Холанда

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01 октября 2021, 12:25

Французский «Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу с другими топ-клубами за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» . Агент футболиста Мино Райола, по сообщению La Gazzetta dello Sport, запросит зарплату в районе 50 млн евро в год для своего клиента.

Следующим летом у норвежца активируется новый пункт в контракте. Согласно нему Холанд, который демонстрирует впечатляющую статистику, сможет покинуть «Боруссию» за 75 млн евро. Рыночная стоимость игрока составляет 130 млн евро.