ПСЖ вступил в борьбу за Холанда

Французский «Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу с другими топ-клубами за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Агент футболиста Мино Райола, по сообщению La Gazzetta dello Sport, запросит зарплату в районе 50 млн евро в год для своего клиента.
Следующим летом у норвежца активируется новый пункт в контракте. Согласно нему Холанд, который демонстрирует впечатляющую статистику, сможет покинуть «Боруссию» за 75 млн евро. Рыночная стоимость игрока составляет 130 млн евро.
Если выбирать Кейна или Холанда,я бы рискнул взять норвежца.
Если выбирать Кейна или Холанда,я бы рискнул взять норвежца.
Если же у него спортивные интересы, то в Реал Мадрид!!!
Если же у него спортивные интересы, то в Реал Мадрид!!!
Куда то надо будет звёзд купленных оптом расставлять...
Куда то надо будет звёзд купленных оптом расставлять...