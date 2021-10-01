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ПСЖ вступил в борьбу за Холанда

01 октября 2021, 12:25

Французский «Пари Сен-Жермен» вступил в борьбу с другими топ-клубами за подписание нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Агент футболиста Мино Райола, по сообщению La Gazzetta dello Sport, запросит зарплату в районе 50 млн евро в год для своего клиента.

Следующим летом у норвежца активируется новый пункт в контракте. Согласно нему Холанд, который демонстрирует впечатляющую статистику, сможет покинуть «Боруссию» за 75 млн евро. Рыночная стоимость игрока составляет 130 млн евро.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ заDOOMчивый (раскрыть)
02 октября в 12:15
К сожалению это правда, но любой товар можно впарить лохам :) Главное найти..
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Nazi (раскрыть)
01 октября в 22:32
Икарди за сколько продать? За такой товар ещё доплачивать надо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 октября в 22:30
Для развития,Холанду надо в АПЛ перебираться,по силам он МС,Челси, МЮ и наверное с напрягом Ливерпулю. Пока что АПЛ это топ-лига, Лолига уже сдала свои позиции окончательнор,Сериал мало привлекателен, Лига1 и то наверное по интересней,ну или в Баварию,если они пойдут на такие расходы.Но даже 40 лямов в год это приличная сумма и МЮ пока что может не потянуть из-за Роналду.
Если выбирать Кейна или Холанда,я бы рискнул взять норвежца.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
01 октября в 22:25
не вижу особой разницы между ПСЖ,МС и Реалом. Для развития надо выбирать Ювентус.
протон
протон
01 октября в 20:49
Пока у арабов есть нефть. они будут все ценное покупать
95-shishani-95
95-shishani-95
01 октября в 18:22
Если ему деньги важнее, чем спортивные достижения, то он скорее всего перейдёт в ПСЖ или МС!!!
Если же у него спортивные интересы, то в Реал Мадрид!!!
Incredulous
Incredulous
01 октября в 14:16
Ну если агент Райола, значит 100% Холанд будет в ПСЖ. Шейхам даже не нужно с самим Холандом вести переговоры, они Райоле чемоданчиком перед носом помашут, а этот за деньги мать родную продаст, и не то что Холанда уговорит, он его просто заставит перейти в ПСЖ.
VeniaminS
VeniaminS
01 октября в 13:50
Решили всех заграбастать!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 13:35
ПСЖ походу будет первым клубом предложившим расширить состав играющих команд до 15 человек вместо 11-ти...
Куда то надо будет звёзд купленных оптом расставлять...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 октября в 13:33
Дайте ему поиграть за Боруссию!!!
A.S.A
A.S.A
01 октября в 12:56
Видимоо кончательно поняв что не смогут сохранить одну молодую звезду(Мбаппе) шейхи решили подсуетиться и подписать другую молодую звезду-Холланда. Ну если смотреть с финансовой точки зрения, то тягаться с Шейхами из Парижа смогут лишь Шейхи из Манчестера, а вот если для Эрлинга деньги окажутся не главным фактором, то к ПСЖ и Сити можно будет добавить еще Мадридский Реал и Баварию. Скорее всего эта четверка и будет бороться за Норвежца
drug01
drug01
01 октября в 12:49
Если нужен Пусть берут
Cat01
Cat01
01 октября в 12:48
Для усиления команды
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
01 октября в 12:45
зачем ему в это болото
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 12:45
На замену Мбапешке ???
кристина бораз
кристина бораз
01 октября в 12:34
Да я вижу этот мешок не успокоится!
STVA 1
STVA 1
01 октября в 12:31
Вот действительно кому пох на ФФП))
Nazi
Nazi
01 октября в 12:30
Можно продать Икарди и почти покрыть расходы на трансфер. Ну а ЗП это деньги Мбаппе, который не хочет остаться. Вот и все дела.
Сварожич
Сварожич
01 октября в 12:26
Я даже в этом и не сомневался....только что то поздно начали...:)))
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