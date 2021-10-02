ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Данило: «Гвардиола укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле»

02 октября 2021, 09:24

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Бразилец выступал за «горожан» с 2017 по 2019 год.

При работе с Гвардиолой я изменил свой взгляд на некоторые вещи. Я мало играл, потому что у меня было много травм.

Это правда, что с Пепом непросто иметь хорошие отношения, он никогда не расслабляется, он всё время думает о футболе. Я думаю, что дома, ночью, он укладывает свою жену на диван так, будто она является игроком на поле.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии12
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
02 октября в 13:35
    allemz
    allemz
    02 октября в 11:40
    Невероятно, но факт: ЛЧ чаще выигрывают тренеры, меньше думающие о футболе. Хм, стоит призадуматься...
    Пеп у меня всегда ассоциируется с Джорданом Бруно, ему тоже постоянно снятся красочные сны с неординарными идеями на пределе его сверхвоображения, только связанные с футболом, лол
    goalaktika
    goalaktika
    02 октября в 11:19
    Вопрос в другом. В качестве кого укладывает жену, голкипера или нападающего?
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    02 октября в 10:45
    Подкатом жену на диван срубает?)
    112910415
    112910415
    02 октября в 10:14
    трудно с ними, с энтузиастами !
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 октября в 09:56
    Фанатик футбола, если это так
    Аксинья
    Аксинья
    02 октября в 09:41
    Пока это просто трёп, вот предоставишь доказательство на видио кассете тогда можно поверить))
    liverpool-today
    liverpool-today
    02 октября в 09:30
    Конечно непростые отношения раз думаешь про жену шефа
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 09:29
    Топ тренер,посмотреть бы какая у него жена!😜
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100