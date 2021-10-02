Данило: «Гвардиола укладывает жену на диван так, будто она игрок на поле»

Защитник «Ювентуса» Данило рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Бразилец выступал за «горожан» с 2017 по 2019 год.
При работе с Гвардиолой я изменил свой взгляд на некоторые вещи. Я мало играл, потому что у меня было много травм.
Это правда, что с Пепом непросто иметь хорошие отношения, он никогда не расслабляется, он всё время думает о футболе. Я думаю, что дома, ночью, он укладывает свою жену на диван так, будто она является игроком на поле.
Пеп у меня всегда ассоциируется с Джорданом Бруно, ему тоже постоянно снятся красочные сны с неординарными идеями на пределе его сверхвоображения, только связанные с футболом, лол
Пеп у меня всегда ассоциируется с Джорданом Бруно, ему тоже постоянно снятся красочные сны с неординарными идеями на пределе его сверхвоображения, только связанные с футболом, лол