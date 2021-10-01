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Тилль: «Слова Кейта, что „Шерифу“ не место в ЛЧ, служили мотивацией»

01 октября 2021, 18:02

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль рассказал, что слова бывшего игрока «Ливерпуля» Дирка Кейта мотивировали команду в матчах Лиги чемпионов с «Шахтёром» (2:0) и «Реалом» (2:1).

Высказывания Кейта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.

В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать.

После победы «Шерифа» над «Реалом» Кейт закрыл комментарии на своей странице в инстаграме.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 08:28
удачно выступил Кейт !
alexamit
alexamit
01 октября в 21:40
Молодцы молдаване!
sv_1969
sv_1969
01 октября в 21:23
Он был пьян ))
zooveterinar
zooveterinar
01 октября в 21:14
Пожелаем удачи,и будем следить за дальнейшими надеюся успехами Шерифа!!!
kts99
kts99
01 октября в 20:35
Шериф мужчины
протон
протон
01 октября в 20:13
Тилль здорового человека. Курильщик бегает по арендам
Capral
Capral
01 октября в 20:12
    particular
    particular
    01 октября в 19:39
    Есть замечательная пословица: "Проблемы Кейта шерифа не кю@т!"
    Аксинья
    Аксинья
    01 октября в 19:30
    А ведь Кейт по своей сути жалкий плагиатор, ведь еще пять лет назад Гинер сказал что фк Ростов не место в Лиге Чемпионов и он должен уступить его Зениту...А ведь сейчас благодаря очкам набранным Ростовом в том евросезоне мы еще болтаемся в десятке сильнейших))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    01 октября в 19:29
    Ну а Вы(и Ваша команда) господин Тилль, катались на сКЕЙТборде после этих слов...
    1bear
    1bear
    01 октября в 19:25
    с такой мотивацией Шериф в этом цикле ещё наберёт какие то очки,хватит ли их для выхода из группы не уверен,но третье место обязаны брать
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    01 октября в 19:25
    Кейт сам не звезда
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    01 октября в 19:05
    Кейт логика богача. Дай им волю в футболе останутся одни мешки
    berda2003
    berda2003
    01 октября в 18:49
    сами мотивировались, но и остальных раз74ли - больше ничего не светит,
    6 очков может хватить для ЛЕ...
    makkie
    makkie
    01 октября в 18:49
    Респект Шерифу, что посрамил скептиков!
    Понимаю, если бы у них была всего одна случайная победа. Но Шериф прошёл все стадии в квалификации ЛЧ - выбил там Црвену и Загреб, а затем обыграл Шахтёр и Реал. Не мальчики для битья и не пассажиры!
    Заслуживает уважения!
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 октября в 18:48
    Кейту надо язык отрезать.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 октября в 18:47
    Красавцы что Клейна насунули
    valt134
    valt134
    01 октября в 18:27
    Вот за это мы и любим футбол! Всегда найдётся «Возмутитель Спокойствия». Шерифу-Уважуха!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    01 октября в 18:18
    Всегда приятно, когда на резкие слова отвечают делом. Шериф при любом раскладе уже главный победитель в ЛЧ в этом году. Надеюсь, что именно эта команда зажжёт сердца многих пацанов в мире и вселит им любовь к футболу. Молдавская команда раскрасила яркими красками серые будни. Браво!
    dok66
    dok66
    01 октября в 18:17
    И правильно , что зарыл свой комментарий . Думать надо головой , а не чем то другим .
    Рaтмир
    Рaтмир
    01 октября в 18:04
    И довольно таки не плохо смотивировали...:)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 октября в 18:04
    Раздраконил на свою голову Дирк Шериф, теперь и сам небось не рад.
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