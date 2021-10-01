Тилль: «Слова Кейта, что „Шерифу“ не место в ЛЧ, служили мотивацией»

Полузащитник «Шерифа» Себастьен Тилль рассказал, что слова бывшего игрока «Ливерпуля» Дирка Кейта мотивировали команду в матчах Лиги чемпионов с «Шахтёром» (2:0) и «Реалом» (2:1).
Высказывания Кейта? Да, видел. Но наш главный тренер хорошо ответил в интервью. Если ты отобрался, ты можешь выступать в Лиге чемпионов. Сейчас же мы выиграли две игры. А эти слова не были обидными, даже служили мотивацией.
В клубе на нас никогда не давят, не говорят, что должны выигрывать каждый матч. Конечно, мы этого хотим, но нереально побеждать в каждой игре сезона. Мы выкладываемся на 100 процентов и всегда хотим выигрывать.
После победы «Шерифа» над «Реалом» Кейт закрыл комментарии на своей странице в инстаграме.
6 очков может хватить для ЛЕ...
6 очков может хватить для ЛЕ...
Понимаю, если бы у них была всего одна случайная победа. Но Шериф прошёл все стадии в квалификации ЛЧ - выбил там Црвену и Загреб, а затем обыграл Шахтёр и Реал. Не мальчики для битья и не пассажиры!
Заслуживает уважения!
Понимаю, если бы у них была всего одна случайная победа. Но Шериф прошёл все стадии в квалификации ЛЧ - выбил там Црвену и Загреб, а затем обыграл Шахтёр и Реал. Не мальчики для битья и не пассажиры!
Заслуживает уважения!