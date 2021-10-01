Луис Альберто — о матче с «Локо»: «Мы показали хорошую игру»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто рассказал о победе над «Локомотивом».
Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счет нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы ее достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фаны — часть игры, без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас.
у Лацио 3 очка в группе и занимает второе место. Лидирует Галатасарай (4 очка), сыгравший вничью 0:0 с Марселем (2 очка), Локо(1).
Сарри не отказывается от стартового атакующего трезубца, но дает отдых Милинковичу-Савичу и Лейве, выставляя Башича и Катальди. Луис Альберто играет возле Гильерме из-за пределов штрафной площадки, это не приносит Лацио больше, чем угловой удар. Техническое превосходство Лацио очевидно и обернулось голом на 13-й минуте, когда Педро нанес навес на Башича. Лишь на 26-й минуте Локомотив совершал первое атакующее нападение. Иммобиле внезапно просил смены, жаловался на проблемы с мышцами, которые тревожали его товарищей по команде и тренера. На место центрального нападающего выходил Мурики, который тут же упускал прекрасную возможность. Локо вперед! Хотя впереди не будет легко...
у Лацио 3 очка в группе и занимает второе место. Лидирует Галатасарай (4 очка), сыгравший вничью 0:0 с Марселем (2 очка), Локо(1).
Сарри не отказывается от стартового атакующего трезубца, но дает отдых Милинковичу-Савичу и Лейве, выставляя Башича и Катальди. Луис Альберто играет возле Гильерме из-за пределов штрафной площадки, это не приносит Лацио больше, чем угловой удар. Техническое превосходство Лацио очевидно и обернулось голом на 13-й минуте, когда Педро нанес навес на Башича. Лишь на 26-й минуте Локомотив совершал первое атакующее нападение. Иммобиле внезапно просил смены, жаловался на проблемы с мышцами, которые тревожали его товарищей по команде и тренера. На место центрального нападающего выходил Мурики, который тут же упускал прекрасную возможность. Локо вперед! Хотя впереди не будет легко...