Луис Альберто — о матче с «Локо»: «Мы показали хорошую игру»

Полузащитник «Лацио» рассказал о победе над «Локомотивом».

Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счет нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы ее достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фаны — часть игры, без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас.