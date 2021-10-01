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Луис Альберто — о матче с «Локо»: «Мы показали хорошую игру»

01 октября 2021, 11:33
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто рассказал о победе над «Локомотивом».

Победа была важна, я считаю, что мы показали хорошую игру. Счет нельзя назвать крупным, но главной целью была победа, и мы ее достигли. Футбол без болельщиков не тот. Фаны — часть игры, без них игра теряет свой смысл. Играть дома перед своими болельщиками очень приятно и важно для нас.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 октября в 14:39, ред.
Лацио выиграл второй матч группы Е Лиги Европы со счетом 2:0 против Локомотива, выкупив первый промах против Галатасарая. Результат близок к команде Сарри. Эти два гола в первом тайме и являются первыми голами в Европе: 13-й минуте прострел Башича и Патрика на 38-й минуте. Таким образом,
у Лацио 3 очка в группе и занимает второе место. Лидирует Галатасарай (4 очка), сыгравший вничью 0:0 с Марселем (2 очка), Локо(1).
Сарри не отказывается от стартового атакующего трезубца, но дает отдых Милинковичу-Савичу и Лейве, выставляя Башича и Катальди. Луис Альберто играет возле Гильерме из-за пределов штрафной площадки, это не приносит Лацио больше, чем угловой удар. Техническое превосходство Лацио очевидно и обернулось голом на 13-й минуте, когда Педро нанес навес на Башича. Лишь на 26-й минуте Локомотив совершал первое атакующее нападение. Иммобиле внезапно просил смены, жаловался на проблемы с мышцами, которые тревожали его товарищей по команде и тренера. На место центрального нападающего выходил Мурики, который тут же упускал прекрасную возможность. Локо вперед! Хотя впереди не будет легко...
Alice Tracy
Alice Tracy
01 октября в 14:03
Есть только один настоящий Луис Альберто. И он уже умер. Все остальное - контрафакт
Мaлик
Мaлик
01 октября в 11:59
А сколько упустили моментов???
Ironigor
Ironigor
01 октября в 11:44
Лацио это сделал в пол ноги !
ДСА
ДСА
01 октября в 11:38
Соперник был по зубам.
shlomo2
shlomo2
01 октября в 11:34
Вы показали, а вот Локо нет....
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