Это′О: «Матч с „Атлетико“ – шанс для „Барсы“ показать, что она ещё жива»

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это′О, который скоро будет баллотироваться на выборах в Федерацию футбола Камеруна, порассуждал о предстоящем матче каталонцев в Примере с «Атлетико».
Этот матч для игроков, которые хотят проявить себя и попытаться показать, что они все еще живы, хотя многие считают их мертвыми.
Считаю, у «Атлетико» на сегодня лучшая команда в лиге, они лучше не только «Барселоны». Они будут фаворитами, но «Барса» всегда остается «Барсой».
Ну посмотрим сегодня может Барса заставит их взбодриться.
Ну посмотрим сегодня может Барса заставит их взбодриться.
Будет обычная игра «кризиса идей» и «кризиса денег».
Думаю, «Барса» победит, если опять судьи не вытянут матрас за уши.
Будет обычная игра «кризиса идей» и «кризиса денег».
Думаю, «Барса» победит, если опять судьи не вытянут матрас за уши.
Месси обожрал «Барсу» и бросил умирать на обочине.4
Месси обожрал «Барсу» и бросил умирать на обочине.4