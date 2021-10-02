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Это′О: «Матч с „Атлетико“ – шанс для „Барсы“ показать, что она ещё жива»

02 октября 2021, 00:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это′О, который скоро будет баллотироваться на выборах в Федерацию футбола Камеруна, порассуждал о предстоящем матче каталонцев в Примере с «Атлетико».

Этот матч для игроков, которые хотят проявить себя и попытаться показать, что они все еще живы, хотя многие считают их мертвыми.

Считаю, у «Атлетико» на сегодня лучшая команда в лиге, они лучше не только «Барселоны». Они будут фаворитами, но «Барса» всегда остается «Барсой».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
02 октября в 16:56
Если честно, то что-то этот сезон совсем варёные.
Ну посмотрим сегодня может Барса заставит их взбодриться.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 16:18
Да такие же мертвяки ,даже хуже ,просто более везучие
Zhgoon
Zhgoon
02 октября в 11:47
«Атлетико» совсем слабые. Недалеко от «Барсы» ушли.
Будет обычная игра «кризиса идей» и «кризиса денег».
Думаю, «Барса» победит, если опять судьи не вытянут матрас за уши.
Ironigor
Ironigor ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
02 октября в 10:43
Сейчас конечно. Но у себя дома, такую Барсу просто обязаны выигрывать.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
02 октября в 10:21
Атлетико если честно не лучше
mihaluch
mihaluch
02 октября в 07:45
Барса всегда останется барсой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
02 октября в 07:36
Один матч в любом случае не изменит. Ближайшие пару лет каталонцам будет очень тяжело.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 05:13
Нет ни одного шанса
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 октября в 05:08
Ничего она не покажет...
Месси обожрал «Барсу» и бросил умирать на обочине.4
Василий 50
Василий 50
02 октября в 05:01
Для Матрасов это тоже повод...
протон
протон
02 октября в 01:56
Или, что Куман как тренер мёртв.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 00:58
Ноль шансов у такой Барсы забрать даже ничью у Атлетико . Досвидос Куман !!! Атлетико распишется и поставит печать об увольнении Кумана.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 00:46
Очередной экзамен для Кумана и Барселоны.
drug01
drug01
02 октября в 00:40
Последний шанс
ЮЗИК
ЮЗИК
02 октября в 00:30
Клиент больше мёртв чем жив
STVA 1
STVA 1
02 октября в 00:28
Матрасы фавориты матча
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