Это′О: «Матч с „Атлетико“ – шанс для „Барсы“ показать, что она ещё жива»

Бывший форвард «Барселоны» , который скоро будет баллотироваться на выборах в Федерацию футбола Камеруна, порассуждал о предстоящем матче каталонцев в Примере с «Атлетико».

Этот матч для игроков, которые хотят проявить себя и попытаться показать, что они все еще живы, хотя многие считают их мертвыми.

Считаю, у «Атлетико» на сегодня лучшая команда в лиге, они лучше не только «Барселоны». Они будут фаворитами, но «Барса» всегда остается «Барсой».