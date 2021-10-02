Дюпин: «Хвича после незабитого пенальти бросил вёсла и перестал играть»

Голкипер «Рубина» высказался о домашнем поражении от «Нижнего Новгорода» (0:1) в 10-м туре РПЛ .

Три поражения подряд у «Рубина»? Есть какая-то причина. Надеюсь, в эту октябрьскую паузу на сборные тренерский штаб поработает, найдем причины и устраним. Мое мнение — наши креативные игроки, которые должны играть выше, они чересчур низко опускаются. Из-за этого там не хватает впереди народу, чтобы было больше адресов, чтобы было проще комбинировать. У нас практически весь контроль мяча у защитников. Соперник только в верхней линии атаки обороняется, туда мы мало проникаем. Если бы мы делали больше упор на последнюю треть поля, там больше комбинировали, думаю, у нас было бы больше подходов, шансов, моментов. Если по моментам сегодня взять — для победы мало. Команда должна создавать больше моментов. У нас такая креативная группа в атаке и почему-то они держат мяч в центре поля, а не возле чужих ворот. Считаю, это самая главная причина. Надеюсь, мы в этой паузе сделаем на этом акцент и в следующих играх нужно играть агрессивнее, острее и наглее впереди.

Как ребята восприняли поражение? Все все прекрасно понимают. На данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. Если мы пересмотрим этот момент, будем играть агрессивнее, будет больше остроты в штрафной площади, будет больше проникающих передач, открываний и так далее… У нас практически все удары в последних играх — из-за штрафной площади. У нас мало ударов из штрафной площади. Чего-то не хватает. Например, мы разбирали «Нижний Новгород», у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них соответственно нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-два человека. Хвича к примеру сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить. Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя еще есть 30 минут, сделай все, чтобы исправить это. А он просто бросил весла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал — они ключевые.

Что бы я мог сказать болельщикам? Только слова благодарности. Они нас гнали, поддерживали. Молодцы, спасибо, что приходят, болеют за нас. Я перед ними очень извиняюсь, что такой результат у команды. Я думаю, они не перестанут так же болеть за нас. Преданные болельщики будут так же приходить на футбол. Мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить те эмоции, за которыми они приходят на стадион. Это больше моментов у чужой штрафной, голы. Болельщики приходят на футбол, чтобы поболеть за свою команду и увидеть много моментов, красивые обводки. Не обязательно, чтобы это была разгромная победа, главное, чтобы видели драйв, борьбу, желание у команды победить. А когда болельщик сидит и не видит этого всего, то думает: чего я сюда пришел, лучше бы занялся другими делами и получил бы эмоции в другом месте. Поэтому мы должны быть благодарны болельщикам, что они приходят, и стараться давать им эмоции. Да, где-то может что-то не получаться в техническом плане, но в плане самоотдачи, борьбы и желания победить — это они должны видеть на поле.