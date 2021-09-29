Аллегри: «Неприемлемо, что Рабьо забивает так мало голов»

Главный тренер «Ювентуса» считает, что полузащитник забивает мало голов.

Если бы я был Адриеном, то очень сильно злился бы сам на себя. Сколько он забил за два года в «Ювентусе»? Десять? Это неприемлемо. Если бы я был им, то был бы сильно расстроен. Рабьо нужно серьезно улучшить свои показатели, я уверен, что он способен это сделать в нынешнем сезоне.