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Аллегри: «Неприемлемо, что Рабьо забивает так мало голов»

29 сентября 2021, 09:46

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что полузащитник Адриен Рабьо забивает мало голов.

Если бы я был Адриеном, то очень сильно злился бы сам на себя. Сколько он забил за два года в «Ювентусе»? Десять? Это неприемлемо. Если бы я был им, то был бы сильно расстроен. Рабьо нужно серьезно улучшить свои показатели, я уверен, что он способен это сделать в нынешнем сезоне.

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galem72
galem72
29 сентября в 12:15
Блин, что Макс несёт?
dеigandre
dеigandre
29 сентября в 09:54
Нашел козла )
Пусть на атакующих игроков посмотрит-там 1,5 гола за 10 лет забито
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