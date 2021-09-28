Бруно: «Аллегри и Моуриньо не умеют создавать команды. Невозможно смотреть»

Бывший игрок «Торино» Паскуале Бруно раскритиковал тренерский талант наставника «Ювентуса» и тренера «Ромы» .

Единственные в Серии А, кто не знает, как создать команду, — это Аллегри и Моуриньо. Они отличные менеджеры, но создавать команды они не умеют. На игру «Юве» невозможно смотреть, «Рома» полчаса в дерби катала мяч. Посмотрите на «Фиорентину», на «Лацио» Сарри. Гасперини с «Аталантой» сейчас вообще на вершине мира. Эти двое, если бы в их командах не было великих чемпионов, столкнулись бы с огромными трудностями.