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Бруно: «Аллегри и Моуриньо не умеют создавать команды. Невозможно смотреть»

28 сентября 2021, 16:14

Бывший игрок «Торино» Паскуале Бруно раскритиковал тренерский талант наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и тренера «Ромы» Жозе Моуриньо.

Единственные в Серии А, кто не знает, как создать команду, — это Аллегри и Моуриньо. Они отличные менеджеры, но создавать команды они не умеют. На игру «Юве» невозможно смотреть, «Рома» полчаса в дерби катала мяч. Посмотрите на «Фиорентину», на «Лацио» Сарри. Гасперини с «Аталантой» сейчас вообще на вершине мира. Эти двое, если бы в их командах не было великих чемпионов, столкнулись бы с огромными трудностями.

Недавно Моуриньо повторил антидостижение Луиса Энрике.

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Все комментарии
djaich
djaich ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
28 сентября в 22:29
Да, дает, как и, к примеру, всякому местному обитателю данного сайта. Причем за свои заслуги и достижения на ниве футбола и, соответственно, определенную квалификацию своего персонального мнения он ответит, в отличии от нас. Сам не согласен с ним в отношении Моуриньо, по Аллегри - вопрос спорный, но опять же это просто личное мнение. А во вторых, как будем себя вести, если вдруг Юве провалит этот сезон? Будем слепо продолжать отрицать всякую критику по поводу Аллегри?
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ djaich (раскрыть)
28 сентября в 19:05
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    28 сентября в 19:01
    Ой ой ой! Бывший игрок Торино Бруно дал оценку Максу и Моуру!! Он случайно не друг Кассано ?! Тот плетёт что попало так и этот туда же. Эксперт!🤣🤣☝️
    djaich
    djaich ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    28 сентября в 18:42
    Он - бывший игрок Юве, с которым завоевал Кубок Италии и Кубок УЕФА в 1990 г., а затем перешел в Торино, с которым также завоевал Кубок Италии и проиграл в финале другого розыгрыша Кубка УЕФА.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    28 сентября в 18:18
    Ой ой ой! Бывший игрок Торино Бруно дал оценку Максу и Моуру!! Он случайно не друг Кассано ?! Тот плетёт что попало так и этот туда же. Эксперт!🤣🤣☝️
    mihaluch
    mihaluch
    28 сентября в 17:38
    Создать команду это не поле перейти.
    STVA 1
    STVA 1
    28 сентября в 16:24
    Есть зерно истины в его словах
    Ironigor
    Ironigor
    28 сентября в 16:23
    Бруно конечно же видней. Он то точно знает !!!)))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    28 сентября в 16:16
    Но выигрывать они умеют
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