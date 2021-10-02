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Березуцкий объяснил, почему ЦСКА перешёл на схему с тремя защитниками

02 октября 2021, 10:20

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, почему «армейцы» по ходу сезона перешли на схему с тремя защитниками.

Прежде всего отмечу, что у нас достаточно неплохая обойма атакующих игроков. Мы хотели освободить их от части оборонительной работы. Подчеркиваю, только от части работы. Эта схема как раз позволяет снизить нагрузку футболистов передней линии при игре в защите.

С другой стороны, мы даем больше свободы нашим фланговым защитникам, чтобы они могли эффективнее поддерживать атаки. В целом, мне кажется, нет особой нужды зацикливаться на схеме. На данный момент она такая, но все может поменяться в зависимости от ситуации. Как произошло в матче со «Спартаком», когда после вынужденной замены Бийола мы моментально перестроились на игру в четыре защитника. Самое главное, чтобы футболисты комфортно чувствовали себя при той или иной тактике, четко понимали, что нужно делать.

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Союзник противников
Союзник противников
02 октября в 17:37
Значит " при мне всё будет как при бабке"-Вите :Пропускать с тремя центральными,пытаться спасаться после этого с четырьмя в линию.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 11:52
С быками такая схема не прокатит.
Ironigor
Ironigor
02 октября в 10:55
Березуцкий объяснил, почему ЦСКА перешёл на схему с тремя защитниками .
Я думаю сегодняшний матч ещё раз докажет что нет никакой разницы между схемами Березуцкого.
sv_1969
sv_1969
02 октября в 10:24
Имеет право
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 10:24
Лёша растёт как тренер. Учится в том числе на своих ошибках. И это радует
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