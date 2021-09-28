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Анчелотти: «„Реалу“ с „Шерифом“ нужно играть с максимальной концентрацией»

28 сентября 2021, 15:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти порассуждал о предстоящем матче против «Шерифа» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» хорошо себя проявляет. В квалификации они обыграли загребское «Динамо». У них организованная команда, они проводят быстрые атаки. Нам нужно играть с максимальной концентрацией. Это матч Лиги чемпионов, и к нему нужно хорошо подготовиться, чтобы одержать победу.

Ранее о тактике «Шерифа» на матч с «Реалом» рассказал наставник тираспольской команды Юрий Вернидуб.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
28 сентября в 19:22, ред.
Приднестровье, является домом для Шериф Тирасполь, который собирается сделать огромный шаг в своей футбольной карьере, встретившись с Реалом во вторник, сегодня, в Лиге чемпионов. Республика, которую представляет клуб, расположена на крошечном участке земли между Молдовой и Украиной, и по международному праву официально принадлежит Молдове. Тем не менее, Молдова считает ее автономным государством, а сама территория серьезно относится к своей «независимости» от Молдовы, проведя референдум, не признанный Молдовой, с целью в конечном итоге присоединиться к России. Победили Шахтёр Донецк(это хорошо для истории клуба), но Реал другой уровень. Хотя Анчелотти прав насчет концентрации.
протон
протон
28 сентября в 17:55
Хорошей игры и без травм обеем ! Трудно выбирать между любимой командой и командой родной страны , которая добилась такого успеха , поэтому подарите нам просто красивый футбол!
zooveterinar
zooveterinar
28 сентября в 16:34
Ну расслабляться, в любом случае нельзя,а с другой стороны если такой великий клуб как Реал сомневается в своих силах,то насколько ли он велик??!! Или Шериф слишком хорош?!!
1bear
1bear
28 сентября в 16:23
Шериф без шансов,хотя и будут стараться...
Вoлхв
Вoлхв
28 сентября в 16:05, ред.
Шериф будет землю грызть...вот кому кому, а ему терять нечего....и игроки будут из кожи вон лесть, чтобы показать себя....тут о расслабленном состоянии вообще речь идти не должна...тут как бы Реалу нужно свои очки добывать и то все это будет с потугой.... и то что Шериф свой гол забьет, это к бабке не ходи... и еще никто не исключал форс-мажор ( и красная может быть, и дурной рикошет, и просто игра не пошла, и мячик в сетку не лезет)...так что настрой у Реала должен быть, как будто это уже финал....
shlomo2
shlomo2
28 сентября в 15:59
Понятно все это...никакого расслабона до последней минуты
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