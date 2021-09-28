Анчелотти: «„Реалу“ с „Шерифом“ нужно играть с максимальной концентрацией»

Главный тренер «Реала» порассуждал о предстоящем матче против «Шерифа» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» хорошо себя проявляет. В квалификации они обыграли загребское «Динамо». У них организованная команда, они проводят быстрые атаки. Нам нужно играть с максимальной концентрацией. Это матч Лиги чемпионов, и к нему нужно хорошо подготовиться, чтобы одержать победу.