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Мбаппе заявил о готовности покинуть сборную Франции

вчера, 09:30

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о готовности покинуть сборную Франции.

На Евро-2020 я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть.

Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я уже встречался с президентом Федерации футбола Франции, мы обсуждали это.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:05
Не стать ему звёздой уровня Месси и Роналду. Нет духа. Очередной обиженный на всех Неймар, профукивающий свой талант в каких-то нелепых конфликтах.
David Young
David Young ответ Сергей Арутюнов (раскрыть)
вчера в 21:39
Я не согласен что он так уж очень плохо выступил на Евро-2020, особых успехов не было, но как по мне его слишком сильно (некоторые люди, которые имеют право цивилизованно его критиковать) критиковали и считали чуть ли не главным виновником поражения, такое не внове, и я считаю что пауза может и сборной Франции и Килиану помочь, но насовсем или на очень долго им расставаться не стоит.
Сергей Арутюнов
Сергей Арутюнов
вчера в 19:12
На Евро за четыре игры 0 ударов с створ ворот. Отмененный гол Германии не в счет.Куда еще дальше...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:12
Лучше отдались от Неймара, пока он не испортил тебя по полной программе!!!
Бак5
Бак5
вчера в 16:03
Пора уже
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 15:30
В 27 лет когда ему исполнится мы про него забудем
Конь 666
Конь 666
вчера в 13:52
Дурак ты. Меняй себя, а не команду покидай!
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 13:22
Совсем испортился парень. Хочет лишний раз убедиться в своей незаменимости.
амурец
амурец ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 12:50
Да и Месси из их компании
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:31
Звездная болезнь. Совсем зазвездился пацан, а такие надежды подавал...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 11:36
Поражает какими козлами становятся люди когда на них сваливаются бабки и слава.Набрали зажравшихся ублюдков в ПСЖ которые сидят на зп10-30 млн в ПАРИЖЕ и они млять видите ли не счастливы. Что Рамос от своего высокомерия может лопнуть. Что этот нигер рвет когти и из ПСЖ да еще и сб Франции. Неймар не далеко от них ушел. Как Почетино с ними работает-загадка.
1bear
1bear
вчера в 11:31
пора менять гражданство на африканское , какое там его родина историческая и попробовать себя в новой сборной ))))
BDA8181
BDA8181
вчера в 11:29
Зазвизделся, желаю быстрее перейти к сливкам и там окончательно затухнуть. Живые примеры как Бэйл, Азар. Как говориться третьим будешь?!)))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:29
Понтуется,хочет бы в центре внимания,знает,что будут уговаривать, и сам не хочет иходит,показухой занимается.
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:24
придавила звездочка пацана)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 10:52
Все три никогда не выигрывали ЛЧ, возможно причина в этом
Nazi
Nazi ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 10:49
Видать муха с огромной кучи 62а...
prinzЫп
prinzЫп ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
вчера в 10:46
Эта муха называется - ТЩЕСЛАВИЕ.....
karnager
karnager
вчера в 10:45
Неймар пагубно влияет на негритенка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:33
Каждый день какие то фокусы.
nubom
nubom
вчера в 10:25, ред.
Следует отметить сближение позиций России и Франции в области прав человека…
112910415
112910415
вчера в 10:24
внимательно следит за карьерой Дзюбы ...
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:19
Три мега-звезды отказались уже от своих сборных - Мбапе, Ибрагимович и...Дзюба))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:18
Нужно сделать перерыв,и отдохнуть!
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 10:16
закатила истерику )))
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 10:16
Что за муха укусила этого игрока?
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 10:12, ред.
Раньше он мне нравился как футболист, будущая звезда,
а последнее время своим поведением и вообще манерой вызывает отвращение
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 10:01
Истеричка
4RT
4RT
вчера в 09:55
Нарциссызм зашкаливает у пацана
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:53, ред.
И это правильное решение, исходя из игры Мбаппе на Евро-2020, где он играл не плохо, а просто ужасно, был или абсолютно незаметен или ошибка на ошибке, играл не оправдывая надежд, которые на него возлагались...

У Мбаппе ещё всё впереди, его главная цель сейчас это восстановить свою былую спортивную форму, играть на уровне, который позволит его снова пригласить играть за сборную Франции.... Но возможно, что это случится уже не в ПСЖ, не в Лиге 1, а в другой топ-лиге, и в другой топ-команде, к примеру, в том же "Реале", куда так стремится Мбаппе... Но сегодняшний Мбаппе, это не уровень сборной Франции, и очень хорошо, что понимая это, он принимает такое решение....
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