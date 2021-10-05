Мбаппе заявил о готовности покинуть сборную Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал о готовности покинуть сборную Франции.
На Евро-2020 я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть.
Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.
Я уже встречался с президентом Федерации футбола Франции, мы обсуждали это.
У Мбаппе ещё всё впереди, его главная цель сейчас это восстановить свою былую спортивную форму, играть на уровне, который позволит его снова пригласить играть за сборную Франции.... Но возможно, что это случится уже не в ПСЖ, не в Лиге 1, а в другой топ-лиге, и в другой топ-команде, к примеру, в том же "Реале", куда так стремится Мбаппе... Но сегодняшний Мбаппе, это не уровень сборной Франции, и очень хорошо, что понимая это, он принимает такое решение....
У Мбаппе ещё всё впереди, его главная цель сейчас это восстановить свою былую спортивную форму, играть на уровне, который позволит его снова пригласить играть за сборную Франции.... Но возможно, что это случится уже не в ПСЖ, не в Лиге 1, а в другой топ-лиге, и в другой топ-команде, к примеру, в том же "Реале", куда так стремится Мбаппе... Но сегодняшний Мбаппе, это не уровень сборной Франции, и очень хорошо, что понимая это, он принимает такое решение....