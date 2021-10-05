Мбаппе заявил о готовности покинуть сборную Франции

Нападающий ПСЖ рассказал о готовности покинуть сборную Франции.

На Евро-2020 я почувствовал, что начинаю становиться проблемой, то же самое начали ощущать и другие люди. Говорили, что моё эго было той причиной, что заставило сборную Франции проиграть.

Самое главное — это сборная Франции, и если сборная Франции будет счастливее без меня, то я готов уйти.

Я уже встречался с президентом Федерации футбола Франции, мы обсуждали это.