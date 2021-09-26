Самир Насри завершил карьеру футболиста

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26 сентября 2021, 13:52

Экс-полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» объявил о завершении карьеры игрока, информирует L’Equipe. По информации СМИ , француз решил повесить бутсы на гвоздь в том числе из-за допинговой дисквалификации на полтора года, которая поменяла его отношение к игре. В 2016 году в организм футболиста попал питательный микроэлемент во время переливания крови. В итоге игрока дисквалифицировали за допинг.

Последним клубом 34-летнего Насри был «Андерлехт». В бельгийской команде он играл с лета 2019 года.