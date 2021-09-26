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Самир Насри завершил карьеру футболиста

26 сентября 2021, 13:52

Экс-полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объявил о завершении карьеры игрока, информирует L’Equipe. По информации СМИ, француз решил повесить бутсы на гвоздь в том числе из-за допинговой дисквалификации на полтора года, которая поменяла его отношение к игре. В 2016 году в организм футболиста попал питательный микроэлемент во время переливания крови. В итоге игрока дисквалифицировали за допинг.

Последним клубом 34-летнего Насри был «Андерлехт». В бельгийской команде он играл с лета 2019 года.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
26 сентября в 23:54
Фактически Насри закончил в Севилье 3 года назад
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 16:15, ред.
Когда Сеск Фабрегас перешел в Барселону, в Арсенале никто не злился. Он пришел в клуб в возрасте 16 лет и пробыл в нем восемь лет. Мы понимали, что возвращение в Каталонию неизбежно, и Венгер был даже благодарен судьбе за то, что испанец пробыл в клубе на год дольше, чем они рассчитывали.Когда Самир Насри ушел в Манчестер Сити, настроение лондонцев уже было другим. Ему было 24, как и Фабрегасу, но он в команде не пробыл и трех лет. Он свое «не отслужил», хотя его контракт переставал действовать всего через 12 месяцев. Манчестер Юнайтед тоже был заинтересован. Как и в случае с Азаром, сделка не состоялась из-за «завышенных требований» агента. Когда в конце лета к гонке подписался Сити, стало понятно, кто выиграет – команда, чьи финансы измерялись в баррелях, была более чем готова выплатить какие угодно бонусы. Радовал многие годы, а теперь пора заняться чем то другим...Спасибо...
PiterGrad
PiterGrad
26 сентября в 16:10
Насри на прво , Насри на лево , Насри под себя.... Насри да Насри.
Artemon9
Artemon9
26 сентября в 15:04
Были Насри и пРибери. Теперь остался только пРибери
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
26 сентября в 14:41
Полностью согласен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
26 сентября в 14:40
Всё правильно. Уходить нужно вовремя.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 сентября в 14:23
Лучше самому закончить, чем когда попрут.
d_fincher
d_fincher
26 сентября в 14:01
Шли как то по полю подсолнухов Самир Насри и Сами Насери, и потеряли кто где.
протон
протон
26 сентября в 13:59
Какой был игрок в составе Арсенала 10х годов! Из посредственных игроков, в последующих клубах которые все провалились, Арсенал играл просто в волшебный футбол. Насри, Рэмзи, Уилшер, Уолкотт, тот же Сеск и много других блистали в Арсенале, но загубили свой потенциал, не реализовав даже на 50%
shlomo2
shlomo2
26 сентября в 13:56
Когда то это должно было случиться.... удачи в дальнейшем!
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