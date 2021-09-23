Милевский объявил о завершении карьеры

Нападающий на своем канале в ютубе сообщил, что принял решение завершить карьеру.

Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское «Динамо» из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете.