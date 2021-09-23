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Милевский объявил о завершении карьеры

23 сентября 2021, 13:07

Нападающий Артём Милевский на своем канале в ютубе сообщил, что принял решение завершить карьеру.

Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское «Динамо» из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете.

За свою карьеру 36-летний Милевский выступал за киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Тосно», «Конкордию», брестское «Динамо», «Кишворду» и «Минай». Также провел 50 матчей за сборную Украины и забил 8 голов.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
23 сентября в 21:23
Без футбола окончательно сопьется со своим алкашом-агентом.
witynchik
witynchik
23 сентября в 18:51
У него реально был талант, он мог стать новым Шевченко, на него возлагали надежды, которые оказались тщетными, к великому сожалению
STVA 1
STVA 1 ответ memphis (раскрыть)
23 сентября в 17:52
Это не чувство!Это факт!
STVA 1
STVA 1 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
23 сентября в 17:51
Неее!Гулять пойдет))
Профукал свой талант!
ZA POROGA
ZA POROGA ответ ЮЗИК (раскрыть)
23 сентября в 16:43
в Украине ,кроме Блохина , никого красиво не провели - а ведь было кого- те же Беланов с Шевченко - обладатели Золотого мяча...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ sir_Alex (раскрыть)
23 сентября в 16:12
о че так то? он купил себе клубешник?))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
23 сентября в 15:27
Теперь наконец-то редкие тренировки не будут отвлекать от пьянок.
Incredulous
Incredulous
23 сентября в 14:40
Да он свою карьеру завершил ещё лет десять назад, когда понял, что в ночных клубах проводить время намного интереснее чем на футбольных тренеровках.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 13:58
Удачи в дальнейшей судьбе.
1bear
1bear
23 сентября в 13:56
удачи на пенсии !
alexgurzan
alexgurzan ответ sir_Alex (раскрыть)
23 сентября в 13:49
.
Elliada
Elliada
23 сентября в 13:39
Выглядит на 45 лет.
memphis
memphis
23 сентября в 13:37
То чувство, когда бухло победило футбол
sir_Alex
sir_Alex
23 сентября в 13:32
Ночные клубы вздрогнули от этой новости)))
Cat01
Cat01
23 сентября в 13:28
Время пришло спасибо за игру
Вoлхв
Вoлхв
23 сентября в 13:23
Удаче в дальнейшем!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 13:17
Наверное уже накопил на безбедную старость!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 сентября в 13:13
Не дали Артемке красиво завершить карьеру
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