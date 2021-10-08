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Хачатурянц: «Я принял решение об отстранении Казарцева до конца этого года»

вчера, 19:19

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранен от судейской деятельности до конца года.

Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR. Я разговаривал с Сергеем Карасёвым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по VAR мы адресуем именно Василию.

Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:26
А вообще то Решение принимается коллегиально - а тут смотри Большой начальник..
протон
протон
сегодня в 06:14
До конца года перерыв на сборные и пара-тройка туров в ноябре-декабре, уж наказал так наказал
да уж до конца недели отстранили бы )
Цирк продолжается! Сначала говорили, что на один год, теперь до конца года, завтра нам скажут, что срок условный и он получил назначение на ближайший тур
протон
протон
сегодня в 06:13
А че вообще ашот из себя представляет? Откуда взялся, может раньше судил где? Кто нибудь шарит?
наполните сколько осталось?2месяца???я под сталом.вот это наказал так наказал!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:35
Ну если авторитет на варе,то решение было вполне осознано,человек понимал на что идет,а раз так нужна пожизненная дисква.
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:39
А с чего это ты принимаешь такие решения?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 21:22
"Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что судья матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (1:0) Михаил Вилков ошибочно наказал гостей пенальти, с которого был забит победный мяч."- ошибка арбитра в 2019 прямой стоимостью в 20 миллионов долларов и несравнимо больше в косвенной. Это годовая зарплата маленького города. Не верю, что случайно.
112910415
112910415
вчера в 20:47
арбитр скомпроментирован неоднократно ... надо прогонять !
Спрут1899
Спрут1899 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:19
Я всё-таки надеюсь на принципиальность Ашота до конца. Пока он оправдывает доверие и многое уже делает...Уже есть забаненные пожизненно...Если другие не усвоили, то дальше чистить...Казарцев, Москальков, Лапочкин...Все знают их фамилии...))
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:01
Гнать сан...и тряпками его,тут дисква не поможет!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:55
Осталось 85 дней,это ОТПУСК состоятельного судьи РПЛ,а затем за работу .с новыми силами.Я же не зря написал "авторитет",намекнув на уголовные понятия,а не общечеловеческие.А замах-то какой :"Я принял решение..."! Бонапарт!!!
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:52
Да помилуют его! К тому же он питерский...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:50
Такой "авторитет" потерян! НО временно...
cska1948
cska1948 ответ Спрут1899 (раскрыть)
вчера в 19:48
Его отстраняли как главного судью в поле. Теперь, как судью ВАР. Видимо судья в РПЛ должен пройти ВСЕ ступени, прежде чем от него окончательно избавятся.
Спрут1899
Спрут1899
вчера в 19:41
Всё правильно! Его уже отстраняли даже, пора гнать на все 4 стороны, украл прбеду у Краснодара
cska1948
cska1948 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:41
О каком годе вы говорите? Казарцев отстранён до конца 2021 года.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:33
А что через год изменится? Ничего.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:30
Армянский еврей отстранил и ждёт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:22
Надеюсь это Казарцев хорошо услышит:
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