Хачатурянц: «Я принял решение об отстранении Казарцева до конца этого года»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что Василий Казарцев будет отстранен от судейской деятельности до конца года.

Самое удивительное, что Василий Казарцев считается главным экспертом среди судей именно в области VAR . Я разговаривал с Сергеем Карасёвым, и он отмечал, что все спорные моменты и вопросы по VAR мы адресуем именно Василию.

Я принял решение о его отстранении до конца этого года. Дальше буду думать, что делать.