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«Кто-то включился перед „Спартаком“». Федотов — о решении КДК по Азмуну

вчера, 17:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак24.10.2021 в 19:00 Не начался

Российский арбитр Игорь Федотов оценил решение КДК РФС не применять дополнительные санкции в отношении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за прямое удаление в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Кто-то включился перед «Спартаком» и оставил Азмуна на этот матч. КДК просто отмазал нападающего. Прямая красная должна влечь за собой от двух до четырёх матчей. Если бы была вторая жёлтая, то одна игра – понятно. Но по регламенту Азмуна должны были отстранять на два матча, а может, и больше.

Дисквалификация с Гильерме – такой же эпизод. Там он, как и Азмун, играл в мяч и не нанёс травму. Это два одинаковых эпизода. Просто к «Зениту» одно решение, а к «Локомотиву» – другое. Продавили.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 04:22
Заговор раскрыт!)
batog
batog
вчера в 21:57
Короче! Последнее желание Прядкина.
batog
batog ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 21:47
Когда Дзюба завалил Жиго на полгода, даже штрафной не поставили. А дзюба в мяч не играл!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Диканю тоже после Кержакова "проще не было", а Кержу даже желтую не показали а потом еще КДК всячески отмызывал его, мол умысла не было! И ваши базары тогда совсем другие были!
Petergoff
Petergoff ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Игорю, от того, что не в штрафной проще в больнице не было, а вот базары кб, были совсем другие.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Petergoff (раскрыть)
вчера в 20:31
А столкновение Велика и Игоря в штрафной было?! Может еще и прямая нога была?!
Petergoff
Petergoff
вчера в 20:22, ред.
А, что спартак то так заёрзал??? Вы же крутые перцы 😃😃😃. Вам не всё ли равно, будет играть Азмун или нет? Помню, после столкновения Велика с Акинфеевым, были совсем другие базары.
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:49
Как задолбали в РФС. Даже не шифруются уже! В наглую, в лицо плюют на регламент, который сами пишут
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:49
Нарушение Азмуна тянуло на прямую красную и он её получил. Отсюда автоматическая дисквалификация на 1 матч и это было бы справедливо, так как на большее это нарушение не тянуло, учитывая что Азмун оказался первым на мяче и по инерции врезал шипами в бок Джанаеву. Это прямая красная, удаление и пропуск 1-го матча. Но самое главное было дальше. Азмун, увидев перед собой красную карточку попытался приблизиться к судье, чтобы выяснить с ним отношения, но партнёры его сдержали. Тем не менее было прекрасно видно, как иранец яростно жестикулировал в сторону судьи, выкрикивая при этом явно не поздравительные и благодарные речи. Так вот за это неспортивное поведение и нецензурную брань его обязаны были дисквалифицировать, минимум на 2 матча, а по справедливости на все 4, как Ганчаренко. Ну а в итоге, получили то, что получили и Азмун будет спокойно готовиться к матчу со Спартаком.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:29
Я не удивляюсь,а вот г.Федотов рассуждает про "кого-то" и удивляется.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ YVG (раскрыть)
вчера в 19:26
Да вот так вы и выигрываете! Все через "служебные двери"! Только в прошлом году в кубке Понсе с Зобниным с Зенитом не играли из-за дисквалификации!
второй
второй ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:20
А Вы хорошо знаете Газпром и кто куда делегирует?Смотрите на свой клуб,который скоро вообще уйдёт в никуда!!!
второй
второй
вчера в 19:18
а давай те узнаем мнение борзыкина?А лучше сразу Федуна!!!
Futurista
Futurista ответ YVG (раскрыть)
вчера в 19:14
Наполи тоже так думал...Зенит сейчас сильнее Наполи?)...не уверен...
На Дзюбу надейся, а Азмуна выпускай - подумал Миллер)...
YVG
YVG ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
А разве спартак представляет какую-либо угрозу Зениту? Из года в год проигрывает и на своем поле и на поле Зенита. Проще команды, чем спартак, для Зенита в чемпионате нет.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:57, ред.
Если бы через матч игра была не со Спартаком а с командой попроще Азмуну впаяли бы 2 игры дисквы минимум или 3 ..в соответствии с регламентом РФС...
Причем КДК РФС признал, что была грубая игра со стороны Азмуна...грубая, но не очень))...
cska1948
cska1948 ответ Zak11 (раскрыть)
вчера в 18:56
Я вам разъясню: потому, что это Газпром! Или Вы думаете, что Газпром делегировал Дюкова в РФС просто штаны протирать?
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:53
Вы забыли приплюсовать ненормативную лексику в адрес арбитра - 1 матч. Итого получается ЧЕТЫРЕ матча! Но Газпром скорее в России футбол прикроет, чем допустит такое наказание для своего игрока.
Zak11
Zak11
вчера в 18:53
Ну конечно странная ситуация и не менее странное решение. Азмун хороший игрок, он опасен впереди естественно. Жаль конечно что силы будут не равные. Будто бы специально к Спартаку сделали так чтобы дисква сгорела. У нас и Промес выбыл, и Понсе... Считаю решение несправедливым. Должны разъяснить подробно, почему именно одна игра.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Вот сроки дисквалификации по регламенту РФС:

Фол последней надежды: 1 матч
Нарушение игроком принципов «Fair Play»: от 1 до 2 матчей
Оскорбительное поведение игрока (ненормативная лексика, оскорбительные слова): от 2 до 4 матчей
Грубая игра, без причинения серьезной травмы сопернику: 3 матча
Плевок в соперника: 4 - 6 матчей
Агрессивное поведение игрока (толчок соперника, бросание предметов, удар): 4 - 6 матчей
Драка: 5 матчей
Массовая драка: 6 матчей
Грубая игра с причинением серьезной травмы сопернику: 6 матчей
Умышленное нанесение травмы сопернику: 7 матчей

В данном случае думаю
Грубая игра, без причинения серьезной травмы сопернику: 3 матча...
Но кто то включился)...и ситуацию упростили...
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:40
Видимо включилась невидимая рука футбольного рынка ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:39
Как раз отдохнёт перед Спартаком...
Futurista
Futurista
вчера в 18:38
Потом болельщики Зенита будут рассказывать про обьективные судейские решения и про теорию заговора)...
Думаю в матче Зенит - Спартак судейство будет такое же...предпосылки для оптимизма отсутствуют...
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:38
А разве кто-то удивляется такому решению КДК? Удивительным бы было, если Азмуна наказали построже.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:37
А кто включился??? Этого "никто " и "никогда" не узнает. Типа - инкогнито.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:09
Чего там удивляться-
этот КТО-ТО
в приёмной президента
вертит попой,

и окружающим понятно сразу,
что в чистенькой приёмной пахнет газом.
протон
протон
вчера в 18:04
прямая красная должна влечь за собой от2 до4матчей говорит Федотов.это новые правила?недавно ввели?то есть чувак убегает один на один ему просто подножка значит кроме удаления еще кдк решает 2матча давать или4не меньше?
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