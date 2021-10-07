Глава КДК РФС объяснил решение по дисквалификации Азмуна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение организации сохранить в силе одноматчевую дисквалификацию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно.
Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом»). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.
Почему не стали применять дополнительные санкции к Азмуну? Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.
Как квалифицируется действия Азмуна в том эпизоде? Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос о возможном применении дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.
Как видит эпизод сам Азмун? Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что это была игра за мяч. Кстати, когда мы исследовали видеоповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.
В чем тогда виноват Азмун? Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру – вполне достаточное наказание.
это что уголовное преступление и идет расследование?!? или что то подобное....
На видео и так понятно да и сами подтвердили:
Азмун -ПЕРВЫЙ на мяче!!! Мяч - летит в ворота!!!
Джанаев -ПЕРВЫЙ врезается в Азмуна!!!
Так за что вообще Азмуну КК ?!?
И почему не засчитали чистый гол ?!?!?
это что уголовное преступление и идет расследование?!? или что то подобное....
На видео и так понятно да и сами подтвердили:
Азмун -ПЕРВЫЙ на мяче!!! Мяч - летит в ворота!!!
Джанаев -ПЕРВЫЙ врезается в Азмуна!!!
Так за что вообще Азмуну КК ?!?
И почему не засчитали чистый гол ?!?!?
😁🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️
😁🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️🙆🏻♂️
Сердар абсолютно невиновный (почти как Рафик)........
А может даже ещё невиновней....
Сказано же выше "Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну."
Т.е. Сердар спокойно себе бежал прогулочным шагом в направлении ворот....навстречу неистово вылетел господин Джанаев с явными недобрыми намерениями...Неизбежное столкновение почему то было зачтено сугубо только в адрес ничего злого не помышлявшего Азмуна...
Сердар очень любит играть против тульского Арсенала и пропуск матча абсолютно не входил в его планы....
Выше доказано что Сердар был первым на мяче...плюс будучи крайне воспитанным человеком он извинился перед вратарём....
Короче...Азмуну полную реабилитацию...и извинения судьи...за непроизвольное необъяснимое даже какое то крайне неожиданное размахивание красными карточками....
Сердар абсолютно невиновный (почти как Рафик)........
А может даже ещё невиновней....
Сказано же выше "Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну."
Т.е. Сердар спокойно себе бежал прогулочным шагом в направлении ворот....навстречу неистово вылетел господин Джанаев с явными недобрыми намерениями...Неизбежное столкновение почему то было зачтено сугубо только в адрес ничего злого не помышлявшего Азмуна...
Сердар очень любит играть против тульского Арсенала и пропуск матча абсолютно не входил в его планы....
Выше доказано что Сердар был первым на мяче...плюс будучи крайне воспитанным человеком он извинился перед вратарём....
Короче...Азмуну полную реабилитацию...и извинения судьи...за непроизвольное необъяснимое даже какое то крайне неожиданное размахивание красными карточками....
Но, для одной команды РПЛ, это адвокатура...
Но, для одной команды РПЛ, это адвокатура...
Побоялись давать еще один матч, потому что Зениту со Спартаком, а не Уралом играть.
Побоялись давать еще один матч, потому что Зениту со Спартаком, а не Уралом играть.
Нечего объяснять, объяснение в двух строках:
Был бы это не "Зенит",
Был бы, и другой вердикт...
Вот и все объяснения, минимальное наказание, должно быть не менее двух игр...
Нечего объяснять, объяснение в двух строках:
Был бы это не "Зенит",
Был бы, и другой вердикт...
Вот и все объяснения, минимальное наказание, должно быть не менее двух игр...