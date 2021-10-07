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Глава КДК РФС объяснил решение по дисквалификации Азмуна

вчера, 18:53

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение организации сохранить в силе одноматчевую дисквалификацию нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

Сегодня прошло заседание КДК. Вы знаете, что «Зенит» прислал письмо в РФС с просьбой отменить красную карточку. КДК отправил этот запрос в экспертно-судейскую комиссию. Сегодня мы получили заключение, что красная карточка применена к игроку правильно.

Мы также получили письменное объяснение от самого Азмуна. Он находится сейчас в расположении сборной Ирана. Изучили также все видеоматериалы и от основного телевещателя, и от клуба «Зенит». В итоге пришли к выводу, что данное нарушение не требует дополнительной дисквалификации. Азмун пропустит только одну игру (с тульским «Арсеналом»). Мы в данном случае руководствовались решением ЭСК.

Почему не стали применять дополнительные санкции к Азмуну? Характер дисциплинарного нарушения Азмуна не требует после себя применения дополнительных санкций.

Как квалифицируется действия Азмуна в том эпизоде? Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос о возможном применении дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

Как видит эпизод сам Азмун? Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что это была игра за мяч. Кстати, когда мы исследовали видеоповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

В чем тогда виноват Азмун? Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра. В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру – вполне достаточное наказание.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ЧиП (раскрыть)
сегодня в 09:08
Знаете почему не имеет право? Чтобы не выглядеть полным идиотом в глазах миллионов болельщиков.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:06
Скажите, вратарская площадка на футбольном поле для чего начерчена, для красоты или у неё, кроме красоты, есть и ещё какая-то функция?
Правдолюб 58
Правдолюб 58
сегодня в 08:53
"Не имею права раскрывать всех деталей" - это как ?!?
это что уголовное преступление и идет расследование?!? или что то подобное....
На видео и так понятно да и сами подтвердили:
Азмун -ПЕРВЫЙ на мяче!!! Мяч - летит в ворота!!!
Джанаев -ПЕРВЫЙ врезается в Азмуна!!!
Так за что вообще Азмуну КК ?!?
И почему не засчитали чистый гол ?!?!?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:11
Амнистию Азмуну по случаю дня Рождения Президента РФ
морозз
морозз ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Он во вратарской зоне и идёт на мяч а в него летит с прямой ногой Азмун и что? Да ещё после красной кидается на судью и толкает его руками, это минимум два пропущенных матча а то и более! Вот где засада от руководства Газпрома!
морозз
морозз ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 00:23
Ага, за красную и наезд на судью с толчками … один пропущенный матч, не смешите мою пятую точку!
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:18
Тем более, дать красную Джанаеву и пенальти любой судья не осмелился бы. Случай курьёзный и дебаты по нему излишни. Все найдут свою правду.
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:15
Наговорил чушь. Азмун ни при чём, виноват Джанаев. Почему? Говорить не имеет право
😁🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️🙆🏻‍♂️
trimetil
trimetil ответ морозз (раскрыть)
вчера в 21:58
Красную дали, плюс дисквалификация на один матч. Чего тебе ещё надо?
морозз
морозз
вчера в 21:34
Ха, футболист идёт прямой ногой во вратаря и это оказывается смягчающими обстоятельствами, большего бреда от бомжей в законе я не слышал! Давайте вообще отменим красные и жёлтые карточки для бомжей и оставим им только СИНИЕ, их родной природный цвет!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:20
Дисквалификация всего на одну игру, а крику на один год,
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:45, ред.
Что не понятно то ??
Сердар абсолютно невиновный (почти как Рафик)........
А может даже ещё невиновней....

Сказано же выше "Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну."
Т.е. Сердар спокойно себе бежал прогулочным шагом в направлении ворот....навстречу неистово вылетел господин Джанаев с явными недобрыми намерениями...Неизбежное столкновение почему то было зачтено сугубо только в адрес ничего злого не помышлявшего Азмуна...
Сердар очень любит играть против тульского Арсенала и пропуск матча абсолютно не входил в его планы....
Выше доказано что Сердар был первым на мяче...плюс будучи крайне воспитанным человеком он извинился перед вратарём....

Короче...Азмуну полную реабилитацию...и извинения судьи...за непроизвольное необъяснимое даже какое то крайне неожиданное размахивание красными карточками....
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:45
Скажу только то, что за фол последней надежды дают НЕ ЖК, а дают КРАСНУЮ,
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:34
С решением КДК всё стало абсолютно -- ясно то, что что туман, туман, ..... а чего вы хотели наивные, Газпром рулит и только.))).
Даниил Корохов
Даниил Корохов
вчера в 20:32
Сведения ЭСК теперь тоже у нас в стране составляют государственную тайну?!
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:25
Вот и должно было влепить обоим по жёлтой: Джанаеву за фол последней надежды (Азмун на мяче был первым), а Азмуну за опасную игру. Затем Азмуну вторую жёлтую за спор с судьёй и удаление. Но, тогда Джанаеву светил пенальти и до Азмуна дело бы не дошло. Ситуация возникла крайне путанная и судья ошибся. Если не захотел давать пенальти, чтобы не накалять напряжение, то ограничился бы жёлтой Азмуну, который бы и в этом случае завёлся и дал повод для второй жёлтой, а с ней и красной. Только красная по сумме двух жёлтых - это дисквалификация на один матч, что КДК и сделал. ЭСК же просто решил пощадить судью - итак их бедолаг загоняют в угол, они уже любого решения боятся и из-за этого ещё чаще ошибаются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:14
Опять что-то важное для нас недоговаривает этот господин. Какие-то тайны, дворцовые заговоры, интриги миледи Винтер. Как говорил следователь Максим Подберёзовиков в фильме "Берегись автомобиля" во время суда над Юрием Деточкиным: "Он ( т.е. Азмун ) виноват, но он не виноват".
Zak11
Zak11
вчера в 20:06
А почему о хамском поведении Азмуна в адрес арбитра после карточки умолчали? То есть Зениту так можно, да?
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:06
Азмун на мяче первый. Джанаев прёт напролом, первым врезая Азмуну в голеностоп, нарывается на вытянутую ногу Азмуна, но гол предотвращает. Это фол последней надежды. Пенальти 100%. Теперь представь, что судья поставил пенальти в ворота Сочи. Какой поднялся бы хай: опять Зениту поблажки. Но нарушение-то должно быть и он решил наказать красной Азмуна, полагая, что Зенит всё равно выиграет даже в меньшинстве. Не срослось. потому что Зенит занервничал и потерял игру, чего с чемапионом быть не должно. Джанаеву и Сочи повезло. Азмун и Зенит в пролёте. ЭСК поддержал судью от давления общественности, а КДК сгладил углы, оставив дисквалификацию в один матч, дав в разъяснении понять, что ЭСК был не прав, но коллегиальную солидарность никто не отменял. Резюме: Зенит поражение заслужил, потому что нельзя чемпиону раскисать после первого же ляпа, окончившегося голом. И очки потеряли, и судью подвели, и ЭСК с КДК поставили в неудобное положение. Письмо Зениту тоже посылать не надо было. Решение однозначно и без него было бы таким, как принято.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:49
Для всех команд РПЛ, за исключением одной, карающий орган,
Но, для одной команды РПЛ, это адвокатура...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:44
По всему получается единственный выгодополучатель от такого странного решения тут Арсенал? :)))
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:41
На мой взгляд пенальти на Малкоме в матче с КС перед голом Зиньковского был, удаления Азмуна в матче с Сочи не было. Но Зенит всё равно будет первым)
makkie
makkie
вчера в 19:40
Объяснил так, что ничего не понятно.
Побоялись давать еще один матч, потому что Зениту со Спартаком, а не Уралом играть.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:36, ред.
Что, что, а объяснить то, что для большинства непонятно, в РФС, КДК РФС могут, да так объяснят, что и сами в это поверят...

Нечего объяснять, объяснение в двух строках:

Был бы это не "Зенит",
Был бы, и другой вердикт...

Вот и все объяснения, минимальное наказание, должно быть не менее двух игр...
particular
particular
вчера в 19:35
Карающий орган не должен ничего объяснять.
Cat01
Cat01
вчера в 19:33
Не надо жалеть лидера...
димон 37
димон 37
вчера в 19:26
Если азмун первый на мяче, то это пенальти
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:24
Да запишите уже сразу поражение во всех матчах Зенита его противникам. Чего наводить тень на плетень. Итак всё ясно. ОАО Газпром, мечты сбываются.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:23
"...это другое...".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:22, ред.
Одно хамское поведение после удаления для игрока любого клуба,кроме "Зенита",повлекло бы дисциплинарное взыскание.
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