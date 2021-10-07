В «Зените» прокомментировали решение КДК РФС не отменять красную Азмуну

В «Зените» прокомментировали решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающему петербургской команды за прямое удаление в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она была услышана, знаем, что мнения экспертов разделились.

Но решение принято, рассматриваемый эпизод не был признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли играть до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам также остается только принять это решение.