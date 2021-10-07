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В «Зените» прокомментировали решение КДК РФС не отменять красную Азмуну

вчера, 18:30

В «Зените» прокомментировали решение КДК РФС не отменять красную карточку нападающему петербургской команды Сердару Азмуну за прямое удаление в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Конечно, мы рассчитывали на полную отмену красной карточки, наша аргументация была подкреплена прецедентами из современных европейской и отечественной практик, и она была услышана, знаем, что мнения экспертов разделились.

Но решение принято, рассматриваемый эпизод не был признан умышленной или намеренной грубостью — оба футболиста привыкли играть до конца, но все же за опасной игрой всегда скрывается риск здоровью, поэтому дисквалификация Азмуна осталась в силе, и нам также остается только принять это решение.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06
Детский сад какой-то , и смех и грех !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:49
Не отменили чтобы разговоры не пошли!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33
Кто знает,это тот Григорьянц,с именем которого связаны у общественности надежды на наведение порядка в нашем футболе???
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:24
Давление на КДК в целом удалось . Один матч дисквалификации - мало.
112910415
112910415
вчера в 19:08
почти простили
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:57
Всё, что касается зенита у нас набирает особые обороты примерно так как в новостях сообщают нам как российский народ живёт богато, сразу после матча в студии сидел Рашидов, который на такой же вопрос ответил, это однозначно красная потому, что Азмун пошёл прямой ногой и шипами на вратаря, на вопрос ведущего мол это же не умышленное нарушение Рашидов ответил проще, два дня назад Гильерме удалили точно за такое же нарушение и это правильно, и вдруг ведущий подключает к разговору по видеосвязи деда гену в смысле орлова, который вообще выразил мысль, что Азмун заслужил максимум ж.к. а гол надо было засчитать, думая Рашидов очень хотел спросить, что бы сказал тот же гена случись точно такое же в штрафной зенита, вы правы, гена с гневом выступал бы против таких действий футболиста.
протон
протон
вчера в 18:41
Если не стали отменять,значит признали,что Сердар грубил,а это дополнительная дисква.Но если дополнительной дисквы нет,то это значит,что это нарушение не на красную.Вы там разберитесь,а?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:40
Решение принято протест отменён.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:32
Чего им переживать у них Дзюба есть
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