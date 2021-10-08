«Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК для отмены красной карточки Азмуну

В среду, 6 октября, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассматривалось решение арбитра Павла Шадыханова удалить форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).
По информации источника, решение судьи было признано ЭСК правомерным с разницей всего в один голос. Таким образом, в четверг, 7 октября, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки иранцу.
В состав ЭСК РФС входят 10 человек.
Пусть работают над собой...
Зениту вообще не стоило обращаться в эту бессмысленно-бесполезную организацию...
Пусть работают над собой...
Зениту вообще не стоило обращаться в эту бессмысленно-бесполезную организацию...
Фурса, Левников - с этими всё ясно, а кто же еще 2 оборотня?!
Фурса, Левников - с этими всё ясно, а кто же еще 2 оборотня?!