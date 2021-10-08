ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК для отмены красной карточки Азмуну

сегодня, 00:17

В среду, 6 октября, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассматривалось решение арбитра Павла Шадыханова удалить форварда «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

По информации источника, решение судьи было признано ЭСК правомерным с разницей всего в один голос. Таким образом, в четверг, 7 октября, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки иранцу.

В состав ЭСК РФС входят 10 человек.

Все новости
Хачатурянц: «Я принял решение об отстранении Казарцева до конца этого года»
Сегодня, 19:19 Комментарии11
«Вы не понимаете, это другое!» Решение КДК по Азмуну поссорило фанатов «Зенита» и «Спартака»
Сегодня, 17:56Александр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии30
Глава КДК РФС объяснил решение по дисквалификации Азмуна
Вчера, 18:53 Комментарии37
В «Зените» прокомментировали решение КДК РФС не отменять красную Азмуну
Вчера, 18:30 Комментарии9
СлухиКазарцев будет отстранён от судейства на один год
Вчера, 18:02 Комментарии46
«Кто-то включился перед „Спартаком“». Федотов — о решении КДК по Азмуну
Вчера, 17:59 Комментарии27
Сортировать
Все комментарии
Конь 666
Конь 666
сегодня в 12:36
Если правомерное удаление, ТО ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ 2-4 матча, не? Алло?
Aris
Aris
сегодня в 09:11
Что и говорит о наличии админресурса в этой организации! Любого другого на 3-4 матча, а тут погладили по головке!
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 09:02
Новое правило для игроков Зенита: видишь в матче красную - уходить с боля по желанию, хочешь уходи, хочешь доиграй игру да конца.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:57
Если бы не был поставлен вопрос на КДК об отмене красной Азмуну, тогда 3 матча дисквы могли впаять...это же элементарно)...
Futurista
Futurista
сегодня в 08:55
Надо было по почте голосовать...тогда отменили бы красную...
цвпб23424
цвпб23424
сегодня в 08:26
То есть красная карточка было, но игрок все равно будет играть в следующем матче?????
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:01
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 07:53
    Один голос как много он решает.
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:20
    и секретные материалы не помогли, разделились голоса ...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:20
    просто два лагеря промосковский и пропитерский, первых больше
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 07:18
    там не было фола
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 06:47
    Заодно подумает над своим поведением)))
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 06:45
    Похоже что большая половина ЭСК скоро уйдет на заслуженный отдых ))
    протон
    протон
    сегодня в 04:40
    Если экспертно-судейская комиссия не может прийти к единому мнению по поводу нарушения, то что тогда можно требовать от арбитра на поле?!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 02:07
    Да далась вам эта карточка,одну игру отдохнёт, заслужил,кагбудто его на 3 игры отстранили!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 02:04
    Не все готовы прогнуться, респект смельчакам.
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 01:33
    Вобще уже обнаглели,своей этой проблемой, с Азмуном,они всеравно хотели его продать ,а тут прям один матч не обождут.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:16, ред.
    Нет ещё справедливости в ЭСК....
    Пусть работают над собой...
    Зениту вообще не стоило обращаться в эту бессмысленно-бесполезную организацию...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    сегодня в 00:38, ред.
    Осталось одного человека в ЭСК посадить и ЭСК будет под контролем!
    Фурса, Левников - с этими всё ясно, а кто же еще 2 оборотня?!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:34
    Не всегда коту🐱 масленица !!!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100