«Зениту» не хватило одного голоса на ЭСК для отмены красной карточки Азмуну

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В среду, 6 октября, на заседании экспертно-судейской комиссии при президенте РФС рассматривалось решение арбитра Павла Шадыханова удалить форварда «Зенита» в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

По информации источника, решение судьи было признано ЭСК правомерным с разницей всего в один голос. Таким образом, в четверг, 7 октября, у КДК РФС не возникло оснований для отмены красной карточки иранцу.