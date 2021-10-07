Казарцев будет отстранён от судейства на один год

Российский арбитр Василий Казарцев столкнулся с санкциями.
По информации источника, 41-летний судья в ближайшее время будет отстранен от футбольной деятельности на один год.
Судя по всему, решение принято в связи с неудовлетворительной работой Казарцева на VAR в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». До этого работа арбитра также неоднократно подвергалась жесткой критике, в прошлом сезоне его отстраняли от работы на матчах РПЛ.
Это подарок...
Это подарок...
У них там в этом РФСе так сильно давление в трубах скачет, или просто грибы слишком часто меняют?))
У них там в этом РФСе так сильно давление в трубах скачет, или просто грибы слишком часто меняют?))
Тот же Иванов имеет куда больше косяков, но до сих пор на плаву.
Тот же Иванов имеет куда больше косяков, но до сих пор на плаву.