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Казарцев будет отстранён от судейства на один год

вчера, 18:02
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Российский арбитр Василий Казарцев столкнулся с санкциями.

По информации источника, 41-летний судья в ближайшее время будет отстранен от футбольной деятельности на один год.

Судя по всему, решение принято в связи с неудовлетворительной работой Казарцева на VAR в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». До этого работа арбитра также неоднократно подвергалась жесткой критике, в прошлом сезоне его отстраняли от работы на матчах РПЛ.

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Все комментарии
kip-elev
kip-elev ответ Рязань 062 (раскрыть)
сегодня в 16:56
Да с какого перепуга мы молчать должны? Что в первый раз Краснодар засуживают? Да глубоко по барабану против кого засудили, против ЦСКА, Нижнего или Пахтакора. Судья или не компетентен или продажный, в любом случае ему не место в футболе. Сегодня это был Краснодар, а завтра может быть ЦСКА, да кто угодно...
антон михайловский
антон михайловский
сегодня в 09:07
он так расстроился ........
alexandr2637
alexandr2637
сегодня в 07:41
Слабенькое наказание. Пожизненно таких отстранять нужно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:06
Поощрение в виде внеочередного годового отпуска - это не санкции...
Это подарок...
Эджуке
Эджуке
вчера в 22:57, ред.
У Федуна теперь только Безбородов остался из ручных. Но Лёня, видать, боится его пока использовать. Хотя на тарасовской утке по имени Саша стабильно свистят и карточки с пенальти рисуют
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ морозз (раскрыть)
вчера в 22:08
    морозз
    морозз
    вчера в 21:43
    Старая гвардия Гинера уходит в оппозицию, накосорезили и в кусты на черноморские пляжи Крыма! Так скоро кони будут надеяться только на себя!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 21:40, ред.
    Ну Так-то чувак по совокупности на пожизненное лишение насвистел ,ну или насидел на варе.
    stanichnik
    stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:18
    У Казарцева уже был грех, ему по совокупности год дисквы дали.
    баск
    баск
    вчера в 20:48
    Казарцева вроде буквально на днях РФС рекомендовал в видеоассистенты ФИФА, если не ошибаюсь..

    У них там в этом РФСе так сильно давление в трубах скачет, или просто грибы слишком часто меняют?))
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:26
    Кукуяна на три матча а Казарцева на год, несправедливо как то.
    просто_так
    просто_так
    вчера в 20:05
    Денег ЦСКА точно на годик хватит
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:04
    Спросить бы у самого Казарцева, почему он в спорной для некоторых и очевидной для многих ситуации с игрой рукой Дивеевым не подозвал к монитору арбитра. Куда проще - взвали на него ответственность за назначение пенальти - и с тебя взятки гладки. Постеснялся что ли ?
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:52
    ЦСКА оплатит неустойку
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 19:48
    Как Гагарин в космос...)
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 19:45
    Это конец в карьере скорее всего, 42 года будет, может в ФНЛ еще и побегает.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 19:41
    А потому что Газпром и ВЭБ в разных весовых категориях. Понял?
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 19:30
    посоветую краснодарцам помолчать... вспомните руку Ари перед пенальти в наши ворота. должна же и на нашей стороне быть иногда удача. так ведь?)))
    Аксинья
    Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Привет земляк! Первым однако Вилков пошел))
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 19:21
    А Мешкову за косяки только пальчикам грозят...Интересно почему???
    Террпсихора
    Террпсихора
    вчера в 19:20
    Его каждый год отстраняют, может пора выгнать навсегда на.
    beefs
    beefs
    вчера в 19:06
    Ну и что, Краснодару от этого не легче...
    Aris
    Aris
    вчера в 19:06
    Нужно заставить возместить ущерб, нанесенный клубам!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:04
    Ещё один свистун насвистел на год дисквы. Ещё легко отделался! Кто следующий?
    112910415
    112910415
    вчера в 19:02
    рецидивист, однако !
    старина
    старина
    вчера в 18:53
    Мало....Раньше больше давали
    Gorasul
    Gorasul
    вчера в 18:50
    Зато квартиру купил, ЦСКА перевёл на карту Сбербанка, год может не работать.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:50
    Почему не пожизненно после стольких косяков?
    makkie
    makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 18:48
    Кукуян, на самом деле, грамотный арбитр.
    Тот же Иванов имеет куда больше косяков, но до сих пор на плаву.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:48
    Не надо было его ваще прощать!
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