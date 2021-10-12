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Марсьяль может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 10:43

Руководство «Ньюкасла» намерено усилить линию нападения, пишет Daily Mirror.

«Сороки» заинтересованы в услугах форвард МЮ Антони Марсьяля. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 35 млн евро.

Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что на француза также претендует немецкий топ-клуб.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:29
Ньюкасл Юнайтед рассматривает подписание амбициозного нападающего Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля. Сороки собираются потратить огромную сумму в январе и стремятся к высокому уровню.

На прошлой неделе директор Майк Эшли покинул Сент-Джеймс-Парк, закончив 14-летний срок пребывания в должности, за это время «Ньюкасл» дважды вылетал из Премьер-Лиги.

Он столкнулся с постоянной битвой со стороны недовольных болельщиков. Новые владельцы будут надеяться, и проявят искренние амбиции.

Марсьяль на «Олд Траффорд» находится ниже по иерархической лестнице. Он действительно стартовал и забил в ничьей 1:1 с Эвертоном перед международным перерывом. Это был его первый старт в чемпионате с августа при Уле Гуннаре Сульшере, что дало повод для беспокойства. Его переход возможен.
протон
протон
вчера в 11:38
Ньюкасл – наш спаситель!
Может ещё Фреда с Джонсом заберут…
galem72
galem72
вчера в 11:12
Да хоть в Шинник! Лишь бы в МЮ зря место не занимал.
beefs
beefs
вчера в 10:59
новые хозяева начинают свою деятельность...
ОПС
ОПС
вчера в 10:57
Попробовать стоит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:53
Парень не раскрылся полностью в МЮ. Может там получится.
hr73gqh6axd4
hr73gqh6axd4
вчера в 10:47
Бабла у сорок на него теперь хватит
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