Марсьяль может перейти в «Ньюкасл»

Руководство «Ньюкасла» намерено усилить линию нападения, пишет Daily Mirror.
«Сороки» заинтересованы в услугах форвард МЮ Антони Марсьяля. Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 35 млн евро.
Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что на француза также претендует немецкий топ-клуб.
На прошлой неделе директор Майк Эшли покинул Сент-Джеймс-Парк, закончив 14-летний срок пребывания в должности, за это время «Ньюкасл» дважды вылетал из Премьер-Лиги.
Он столкнулся с постоянной битвой со стороны недовольных болельщиков. Новые владельцы будут надеяться, и проявят искренние амбиции.
Марсьяль на «Олд Траффорд» находится ниже по иерархической лестнице. Он действительно стартовал и забил в ничьей 1:1 с Эвертоном перед международным перерывом. Это был его первый старт в чемпионате с августа при Уле Гуннаре Сульшере, что дало повод для беспокойства. Его переход возможен.
На прошлой неделе директор Майк Эшли покинул Сент-Джеймс-Парк, закончив 14-летний срок пребывания в должности, за это время «Ньюкасл» дважды вылетал из Премьер-Лиги.
Он столкнулся с постоянной битвой со стороны недовольных болельщиков. Новые владельцы будут надеяться, и проявят искренние амбиции.
Марсьяль на «Олд Траффорд» находится ниже по иерархической лестнице. Он действительно стартовал и забил в ничьей 1:1 с Эвертоном перед международным перерывом. Это был его первый старт в чемпионате с августа при Уле Гуннаре Сульшере, что дало повод для беспокойства. Его переход возможен.