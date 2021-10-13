Наумов: «Не думаю, что Рангник бросит „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководитель отдела спорта и развития московского клуба может стать новым главным тренером «Ньюкасла».

Я такую новость не слышал. Но если он и сам покинет, я думаю, своих людей и агентство оставит. Что же он, бросит проект на начальном пути? Я думаю, что все будет продолжаться, потому что они вошли серьезно, они затратили не свои, но деньги РЖД солидные на покупку игроков. И я думаю, что там останется Томас Цорн, думаю, он как боевой заместитель Рангника будет выполнять все, что там требуется. Поэтому мне кажется, что этот проект останется, даже если Рангник сам уйдет.