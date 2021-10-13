Наумов: «Не думаю, что Рангник бросит „Локомотив“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководитель отдела спорта и развития московского клуба Ральф Рангник может стать новым главным тренером «Ньюкасла».
Я такую новость не слышал. Но если он и сам покинет, я думаю, своих людей и агентство оставит. Что же он, бросит проект на начальном пути? Я думаю, что все будет продолжаться, потому что они вошли серьезно, они затратили не свои, но деньги РЖД солидные на покупку игроков. И я думаю, что там останется Томас Цорн, думаю, он как боевой заместитель Рангника будет выполнять все, что там требуется. Поэтому мне кажется, что этот проект останется, даже если Рангник сам уйдет.
Если он это сделает ,будет кидос века Локомотива
Если он это сделает ,будет кидос века Локомотива
его агентство продолжит левой ногой трудиться на этой ниве ... на этих шпалах, то есть
его агентство продолжит левой ногой трудиться на этой ниве ... на этих шпалах, то есть
С лысым уже попрощались и неустойку в 3 ляма получил и ни за что не отвечает теперь.
И враги не нужны, Лрко сам отвалился и загубил очередной сезон
С лысым уже попрощались и неустойку в 3 ляма получил и ни за что не отвечает теперь.
И враги не нужны, Лрко сам отвалился и загубил очередной сезон