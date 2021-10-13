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Наумов: «Не думаю, что Рангник бросит „Локомотив“»

вчера, 15:57

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи, что руководитель отдела спорта и развития московского клуба Ральф Рангник может стать новым главным тренером «Ньюкасла».

Я такую новость не слышал. Но если он и сам покинет, я думаю, своих людей и агентство оставит. Что же он, бросит проект на начальном пути? Я думаю, что все будет продолжаться, потому что они вошли серьезно, они затратили не свои, но деньги РЖД солидные на покупку игроков. И я думаю, что там останется Томас Цорн, думаю, он как боевой заместитель Рангника будет выполнять все, что там требуется. Поэтому мне кажется, что этот проект останется, даже если Рангник сам уйдет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:02
Думается это все утка, не может он так уйти. Иначе клеймо на репутации. Хотя…
Если он это сделает ,будет кидос века Локомотива
BDA8181
BDA8181
вчера в 19:53
Хоть кто то умную мысль выдал. Сейчас Рагник не уйдёт , так как сперва построит свою вертикаль, на это нужно время хотя бы до конца сезона. Вот после сезона может уйти новые проекты строить. А с этого будет иметь процентик, который будет капать )) Вообщем поживём, увидим ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:14
Кто же бросит курицу, несущую золотые яйца?
Накир
Накир
вчера в 17:47
Бросит....еще как бросит
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:13
Как сыпаться начнут - сбежит.
112910415
112910415
вчера в 17:10
именно так
его агентство продолжит левой ногой трудиться на этой ниве ... на этих шпалах, то есть
Землянин
Землянин ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 17:07
Ну это безусловно, все живы же
Землянин
Землянин
вчера в 17:06, ред.
Локомотив разобрали на части и бросили

С лысым уже попрощались и неустойку в 3 ляма получил и ни за что не отвечает теперь.

И враги не нужны, Лрко сам отвалился и загубил очередной сезон
beefs
beefs
вчера в 16:38
Ну и дела...
berda2003
berda2003
вчера в 16:30
локо для него кролик подопытный или донор для трансплантации органов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:08
У Рангника мечта работать в АПЛ, если действительно сороки пригласят он дёру даст.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:02
Посмотрим что и как будет
Cat01
Cat01
вчера в 16:01
Всё будет хорошо
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