Осинькин мог возглавить «Локомотив»

Руководство «Локомотива» рассматривало кандидатуру наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост главного тренера команды.
Утверждается, что москвичей привлекли умение 56-летнего специалиста работать с молодежью и шанс обеспечить в дальнейшем трансфер хавбека Сергея Пиняева.
Возглавил тот, кто должен был возглавить.
Возглавил тот, кто должен был возглавить.
Очень даже было бы интересно посмотреть чтобы из этого получилось. Но думаю в этом есть и свои весомые Но . Одно из самых главных, в том что наврядли Игорь Осинькин стал бы марионеткой в планах Рангника, у каждого из них своё мнение и видение ситуации и подходов к развитию клубного футбола ⚽️ . У Осинькина большой опыт работы именно с детским и юношеским футболом ,где он много лет проработал в родном Владикавказе , в знаменитой Академии Канаплева в Самаре , а также в юношеской сборной. Так что опыта ему не занимать , а также он отличный психолог который знает минталитет многонационального состава игроков, что очень и очень важно в работе с молодёжью. А Рангнику нужен человек который будет исполнять его требования и его видения развития клуба , его бизнес план на того или иного игрока. Ведь он хочет сделать из Локо ,бизнес проект типа Ред Булла, Лейпцига и Боруссии. Так что думаю Осинькин не вписывается в этот немецкий проект. А было бы интересно посмотреть.
Ну а я пожелаю им обоим Удачи , каждому в своём деле !!! Всем Добра !!!
Очень даже было бы интересно посмотреть чтобы из этого получилось. Но думаю в этом есть и свои весомые Но . Одно из самых главных, в том что наврядли Игорь Осинькин стал бы марионеткой в планах Рангника, у каждого из них своё мнение и видение ситуации и подходов к развитию клубного футбола ⚽️ . У Осинькина большой опыт работы именно с детским и юношеским футболом ,где он много лет проработал в родном Владикавказе , в знаменитой Академии Канаплева в Самаре , а также в юношеской сборной. Так что опыта ему не занимать , а также он отличный психолог который знает минталитет многонационального состава игроков, что очень и очень важно в работе с молодёжью. А Рангнику нужен человек который будет исполнять его требования и его видения развития клуба , его бизнес план на того или иного игрока. Ведь он хочет сделать из Локо ,бизнес проект типа Ред Булла, Лейпцига и Боруссии. Так что думаю Осинькин не вписывается в этот немецкий проект. А было бы интересно посмотреть.
Ну а я пожелаю им обоим Удачи , каждому в своём деле !!! Всем Добра !!!