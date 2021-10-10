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Осинькин мог возглавить «Локомотив»

вчера, 17:07

Руководство «Локомотива» рассматривало кандидатуру наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост главного тренера команды.

Утверждается, что москвичей привлекли умение 56-летнего специалиста работать с молодежью и шанс обеспечить в дальнейшем трансфер хавбека Сергея Пиняева.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 19:41
Шиш вам паровозики
berda2003
berda2003
вчера в 18:22
а что такое "руководство локомотива"? кроме 2-х фашистов, больше никого и нет - остальные бабки пилят и в 63 сидят...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:15
Не мог!
Возглавил тот, кто должен был возглавить.
beefs
beefs
вчера в 18:10
мог бы если бы рулили не немцы...
drug01
drug01
вчера в 18:02
Видно уже поздно
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:51
Осинькин не немец. Поэтому он не мог возглавить Локо
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:35
Какое это ещё руководство? Рангника Осинькин точно не интересовал! Да и не нужно разваливать очень симпатичную команду, вырисовывающуюся в Самаре с тренером Осинькиным!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Руководство «Локомотива» рассматривало кандидатуру наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост главного тренера команды.
Очень даже было бы интересно посмотреть чтобы из этого получилось. Но думаю в этом есть и свои весомые Но . Одно из самых главных, в том что наврядли Игорь Осинькин стал бы марионеткой в планах Рангника, у каждого из них своё мнение и видение ситуации и подходов к развитию клубного футбола ⚽️ . У Осинькина большой опыт работы именно с детским и юношеским футболом ,где он много лет проработал в родном Владикавказе , в знаменитой Академии Канаплева в Самаре , а также в юношеской сборной. Так что опыта ему не занимать , а также он отличный психолог который знает минталитет многонационального состава игроков, что очень и очень важно в работе с молодёжью. А Рангнику нужен человек который будет исполнять его требования и его видения развития клуба , его бизнес план на того или иного игрока. Ведь он хочет сделать из Локо ,бизнес проект типа Ред Булла, Лейпцига и Боруссии. Так что думаю Осинькин не вписывается в этот немецкий проект. А было бы интересно посмотреть.
Ну а я пожелаю им обоим Удачи , каждому в своём деле !!! Всем Добра !!!
hаrut
hаrut
вчера в 17:31
Поезд уже ушел...
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:20
УЖЕ КОГО ТО ВЗЯЛИ
протон
протон
вчера в 17:13
Гасперини берите, чтобы в перспективе Миранчука подписать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:10
Не трожте Осинькина
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