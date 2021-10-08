Владислав Радимов может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6. Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера.
Если Радимов будет уволен, его место может занять главный тренер команды «Зенита» до 16 лет Константин Коноплев.
https://www.youtube.com/watch?v=1NLAyavIIqw
Основное поле деятельности Радимова - в твиттере.
Там он стратег язвительных комментариев, тактик по троллингуи жонглёр шутками за 300 в адрес Спартака.
Не пропадёт!
Основное поле деятельности Радимова - в твиттере.
Там он стратег язвительных комментариев, тактик по троллингуи жонглёр шутками за 300 в адрес Спартака.
Не пропадёт!
В основу то они не попадают.
В основу то они не попадают.