Радимов может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2»

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вчера, 12:39

может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6. Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера.

Если Радимов будет уволен, его место может занять главный тренер команды «Зенита» до 16 лет Константин Коноплев.