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Радимов может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2»

вчера, 12:39

Владислав Радимов может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6. Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера.

Если Радимов будет уволен, его место может занять главный тренер команды «Зенита» до 16 лет Константин Коноплев.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 09:03
Слава Богу! Давно пора,только может языком чесать
mike60
mike60 ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 22:52
они с Булановой разошлись давно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:46
Давно пора болтуна-перебежчика гнать сраной метлой из системы воспитания молодёжи.
Храневец
Храневец
вчера в 19:42
Танька прокормит .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:20
Критиковать любит , а сам пр сути развалил команду.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:04
Зенит-2 конечно команда серьезная!!!
112910415
112910415
вчера в 17:27
неужели прервётся красивый путь ?!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:20
а для чего нужен Зенит-2????
Bastardo
Bastardo
вчера в 17:07
А до этого вылетом из пердива и непопаданием туда обратно он не убедил руководство к своему увольнению?!
Сп62
Сп62
вчера в 15:45
Прячут от народа ещё один талант.
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:36
Красава всегда таких вертел на ...!
batog
batog
вчера в 15:20
Это он опустил Зенит-2 в ФНЛ-2, группу 2, подгруппу А. Сейчас там на 7 месте. А на первом Ленинградец, а на третьем Санктпетербуржец.
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:05
Он не пьет говорил))
морозз
морозз
вчера в 14:58
Всегда удивлялся глядя на него, как этот алкаш стал тренером!
berda2003
berda2003
вчера в 14:37
он ещё работает в зените-2? кошмар... из него тренер, как из пересильд космонавт...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:35
Ничего, пойдет на подпевки к Булановой !
Верг
Верг
вчера в 14:22
Ну а че, он постоянно заливает за воротник, еще будучи игроком бухал, как отряд,состоящий из кокориных и мамаевых, с возрастом стал еще больше. Нажрется и лезет в твиттер, вот и решили избавиться от баласта
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:17
Скорее всего, что то высказался против газпрома.
makkie
makkie
вчера в 13:44
Ничего страшного.
Основное поле деятельности Радимова - в твиттере.
Там он стратег язвительных комментариев, тактик по троллингуи жонглёр шутками за 300 в адрес Спартака.
Не пропадёт!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:32
Респект Красаве
Аксинья
Аксинья ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 13:25
А зачем Зениту свои зеленые воспитанники когда они могут созревших и даже перезрелых на стороне купить))
4RT
4RT
вчера в 13:21
Шо, опять?😁
galem72
galem72
вчера в 13:08
Для кого болезненно, а для кого и в радость. ))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:07
Интересно для кого готовят игроков в Зените-2?
В основу то они не попадают.
Futurista
Futurista
вчера в 13:06
112910415
112910415
вчера в 13:00
да зачем, нормально же всё
1bear
1bear
вчера в 12:58
давно пора было гнать "специалиста"...
Mangur
Mangur
вчера в 12:56
Не футболист и не тренер
протон
протон
вчера в 12:49
Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счетом 0:6
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:43
Этого "эксперта" давно пора уволить, ему можно только место дворника в Удельной доверить.
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