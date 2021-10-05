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Сенников: «Я вижу Лоськова тренером „Локомотива“, может вернуться Сёмин»

вчера, 16:41

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о назначении Дмитрия Лоськова на пост исполняющего обязанности главного тренера «железнодорожников» после ухода Марко Николича из московского клуба.

Руководство видит новое направление. Если Лоськов останется главным тренером, будет неожиданно для всех. Но я вижу Лоськова тренером. Сёмин может вернуться, но сейчас больше слухов, что будет какой-то тренер из Германии.

Не считаю результат Николича провальным. Второе место в чемпионате – достаточно хорошо. Увольнение кажется нелогичным. Николич хорошо работал, единственное поражение в чемпионате сейчас — и сразу увольнение.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:22
и Лоськов едва ли останется в штабе ..
протон
протон
вчера в 17:37
Сюда тренеры уже боятся ехать, портить репутацию. Виктория чудом спасся. Шварц пока динамо бежит, ещё на плаву. Остальные команды у нас местные тренируют. Вот и думайте
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:24
Верните Палыча и всё наладится
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:23
Не будет ни Лоськова, ни Сёмина! Лоськов, в лучшем случае, останется одним из помощников для нового штаба Локо, а по-правде говоря, будет мячи подавать. Но скорее всего, сам уйдёт - взыграет самолюбие. Сенников либо выдаёт желаемое за действительное, либо очень наивен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:09
При немце ни Лоськова и не тем более Палыча не будет!Я так думаю
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:05
Может вернуться Сёмин...Пожалейте старика, пусть уже отдыхает, тем более он уже совсем не разбирается в реалиях современного футбола.
4RT
4RT
вчера в 17:01
У Сенникова самого не плохо получалось
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:51
Неужели Тедеско вернётся в РФПЛ?
beefs
beefs
вчера в 16:50
очень нелогичное решение, хотя это и не в первой в нашем футболе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:48
Из Германии только Тедеско...
Cat01
Cat01
вчера в 16:42
Кто будет решать
drug01
drug01
вчера в 16:42
Верно говорит
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