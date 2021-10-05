Сенников: «Я вижу Лоськова тренером „Локомотива“, может вернуться Сёмин»

Бывший защитник «Локомотива» высказался о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера «железнодорожников» после ухода Марко Николича из московского клуба.

Руководство видит новое направление. Если Лоськов останется главным тренером, будет неожиданно для всех. Но я вижу Лоськова тренером. Сёмин может вернуться, но сейчас больше слухов, что будет какой-то тренер из Германии.

Не считаю результат Николича провальным. Второе место в чемпионате – достаточно хорошо. Увольнение кажется нелогичным. Николич хорошо работал, единственное поражение в чемпионате сейчас — и сразу увольнение.