Радимов отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Зенита-2»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что он может быть уволен из питерского клуба.
Кто такое сказал? Я ничего не знаю, ничего не слышал.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что он может быть уволен из питерского клуба.
Кто такое сказал? Я ничего не знаю, ничего не слышал.
В матчах:
Малави — Кот-д'Ивуар
Болгария(до 21) — Гибралтар(до 21)
Камерун — Мозамбик
Ирландия(до 21) — Люксембург(до 21)
В матчах:
Малави — Кот-д'Ивуар
Болгария(до 21) — Гибралтар(до 21)
Камерун — Мозамбик
Ирландия(до 21) — Люксембург(до 21)