ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022

Радимов отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Зенита-2»

вчера, 13:56

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал слухи о том, что он может быть уволен из питерского клуба.

Кто такое сказал? Я ничего не знаю, ничего не слышал.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:30
боятся травмировать, психика неустойчивая
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:38
Сначала неправильно высказался. Я думал, что серый Х это возврат, и удалял каждый. Потом понял, что возврат, это когда матч перенесен и т.п.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:32
Муж блудливой жены всегда последним узнает...)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:14
Давай, чемоданы собирай...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:11
Радимова поставят перед фактом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:08
Уже 4 возврата. Сначала думал, что в Африке дело, но сейчас 2 ставки в матчах, которые не состоятся в Африке. Помогите пожалуйста, до 16:30 еще есть время.
В матчах:
Малави — Кот-д'Ивуар
Болгария(до 21) — Гибралтар(до 21)
Камерун — Мозамбик
Ирландия(до 21) — Люксембург(до 21)
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:00
В линии матч есть.
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