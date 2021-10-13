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«Ньюкасл» приготовил 50 млн евро на покупку Фофана

вчера, 22:12

Английский «Ньюкасл» нацелился на покупку Уэсли Фофана у «Лестера». «Сороки», у которых появились богатые инвесторы, приготовили за центрального защитника 50 млн евро. По информации СМИ, такая сумма может вполне устроить «лис».

Переход может состояться уже ближайшей зимой.

Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:34
А как же "Реал"?
drug01
drug01
вчера в 22:58
Надо соглашаться
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:54
Паренек травмирован уже около месяца,а они о каком-то трансфере.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:42
Доброго здоровья Вам. У меня простой вопрос. Есть на сайте юзер с ником barda 2003
прошу обратить Ваше внимание. МАТ запрещён на сайте, а у этого юзера он в аве.
Конкретно - 72.
Извините.
протон
протон
вчера в 22:41
Я так понимаю, у большинства клубов АПЛ нет проблем с деньгами. Представте, сколько денег будут выбивать из Ньюкасла за таких футболистов)

У этого Фофана контракт до 2025 года. Лестер спокойно может начинать переговоры с 80 млн фунтов.
Nazi
Nazi
вчера в 22:38
Новости про Ньюкасл захлестнули новостную ленту :)

Главное купите Икарди! :) Пожалуйста, а еще Керрера и Кимпембе, Дракслера и Сарабию :)
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:23
А как же мечта детства Реал ???)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:16
Он того стоит!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:15
Новости про Сорок опережают даже новости про онаниста))
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