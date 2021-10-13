«Ньюкасл» приготовил 50 млн евро на покупку Фофана

Английский «Ньюкасл» нацелился на покупку Уэсли Фофана у «Лестера». «Сороки», у которых появились богатые инвесторы, приготовили за центрального защитника 50 млн евро. По информации СМИ, такая сумма может вполне устроить «лис».
Переход может состояться уже ближайшей зимой.
Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.
прошу обратить Ваше внимание. МАТ запрещён на сайте, а у этого юзера он в аве.
Конкретно - 72.
Извините.
прошу обратить Ваше внимание. МАТ запрещён на сайте, а у этого юзера он в аве.
Конкретно - 72.
Извините.
У этого Фофана контракт до 2025 года. Лестер спокойно может начинать переговоры с 80 млн фунтов.
У этого Фофана контракт до 2025 года. Лестер спокойно может начинать переговоры с 80 млн фунтов.
Главное купите Икарди! :) Пожалуйста, а еще Керрера и Кимпембе, Дракслера и Сарабию :)
Главное купите Икарди! :) Пожалуйста, а еще Керрера и Кимпембе, Дракслера и Сарабию :)