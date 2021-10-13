«Ньюкасл» приготовил 50 млн евро на покупку Фофана

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вчера, 22:12

Английский «Ньюкасл» нацелился на покупку у «Лестера». «Сороки», у которых появились богатые инвесторы, приготовили за центрального защитника 50 млн евро. По информации СМИ , такая сумма может вполне устроить «лис».

Переход может состояться уже ближайшей зимой.

Ранее Фофана рассказал, в каком клубе однажды мечтает оказаться.