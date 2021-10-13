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«Ньюкасл» хочет подписать Рабьо. «Ювентус» не против продажи

вчера, 21:48

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо стал трансферной целью «Ньюкасла», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в итальянском клубе не против рассмотреть возможность продажи игрока, чтобы в ближайшем будущем профинансировать подписание Орельена Тчуамени из «Монако» или Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к защитнику «Баварии».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:37
Начинают сорить деньгами!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:43
Говорят что "сороки" любят все блестящее, но пока им пытаются сбагрить весь неликвид...лично я никогда ни видел в Робье чего то особенного, ни в ПСЖ,ни в Ювентусе, да, бывали иногда проблески, но очень редкие....
Ювентус конечно же тут будет в огромном плюсе, мало того что смогут заработать на его продаже(т.к взяли его в статусе свободного агента) так еще и продадут ненужного игрока, и получат деньги, которые можно будет пустить на более нужных игроков...
Ну а Ньюкаслу хочется пожелать более разумного вложения денег!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:36
Тут похоже просто договориться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:08
Собирают хлам ненужный другим
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:08
Теперь, когда Ньюкасл буквально поддерживает миллиардер, слухи о трансферах будут идти непрерывно.

С момента их поглощения прошла всего неделя, но мы уже видели громкие имена со всего мира, связанные с переездом в «Сент-Джеймс-Парк» в январе.

Вновь обретенное богатство Ньюкасла стало маяком для клубов практически во всех странах, и многие почувствовали возможность избавиться от громких имен, которые им больше не нужны.

Теперь мы можем добавить к этому списку Адриена Рабьо.
Ювентус «стремится продать» французского игрока как можно скорее, твердо надеясь привлечь Орельена Тчуамени и, возможно, Донни ван де Бека.
Итальянским гигантам нужно продать, прежде чем они смогут купить, и Рабьо - один из тех, от которых они могут надеяться избавиться.

Рабьо ни разу не убедил в Турине, но он принес бы небольшую прибыль Ювентусу, если бы они продали его, так как он прибыл из ПСЖ в качестве бесплатного трансфера. Они были бы счастливы продать его, а также избавиться от его годовой зарплаты в 7 миллионов евро и заменить его Тчуамени или Ван де Беком.

С их точки зрения, передача "была бы выгодной сделкой" для всех участников, и теперь Рабьо, похоже, должен присоединиться к постоянно растущему списку целей в Ньюкасле.
Cat01
Cat01
вчера в 21:49
Подумать надо
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