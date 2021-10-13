«Ньюкасл» хочет подписать Рабьо. «Ювентус» не против продажи

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вчера, 21:48

Полузащитник «Ювентуса» стал трансферной целью «Ньюкасла», сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в итальянском клубе не против рассмотреть возможность продажи игрока, чтобы в ближайшем будущем профинансировать подписание Орельена Тчуамени из «Монако» или Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к защитнику «Баварии».