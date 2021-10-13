«Ньюкасл» хочет подписать Рабьо. «Ювентус» не против продажи

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо стал трансферной целью «Ньюкасла», сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, в итальянском клубе не против рассмотреть возможность продажи игрока, чтобы в ближайшем будущем профинансировать подписание Орельена Тчуамени из «Монако» или Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к защитнику «Баварии».
С момента их поглощения прошла всего неделя, но мы уже видели громкие имена со всего мира, связанные с переездом в «Сент-Джеймс-Парк» в январе.
Вновь обретенное богатство Ньюкасла стало маяком для клубов практически во всех странах, и многие почувствовали возможность избавиться от громких имен, которые им больше не нужны.
Теперь мы можем добавить к этому списку Адриена Рабьо.
Ювентус «стремится продать» французского игрока как можно скорее, твердо надеясь привлечь Орельена Тчуамени и, возможно, Донни ван де Бека.
Итальянским гигантам нужно продать, прежде чем они смогут купить, и Рабьо - один из тех, от которых они могут надеяться избавиться.
Рабьо ни разу не убедил в Турине, но он принес бы небольшую прибыль Ювентусу, если бы они продали его, так как он прибыл из ПСЖ в качестве бесплатного трансфера. Они были бы счастливы продать его, а также избавиться от его годовой зарплаты в 7 миллионов евро и заменить его Тчуамени или Ван де Беком.
С их точки зрения, передача "была бы выгодной сделкой" для всех участников, и теперь Рабьо, похоже, должен присоединиться к постоянно растущему списку целей в Ньюкасле.
С момента их поглощения прошла всего неделя, но мы уже видели громкие имена со всего мира, связанные с переездом в «Сент-Джеймс-Парк» в январе.
Вновь обретенное богатство Ньюкасла стало маяком для клубов практически во всех странах, и многие почувствовали возможность избавиться от громких имен, которые им больше не нужны.
Теперь мы можем добавить к этому списку Адриена Рабьо.
Ювентус «стремится продать» французского игрока как можно скорее, твердо надеясь привлечь Орельена Тчуамени и, возможно, Донни ван де Бека.
Итальянским гигантам нужно продать, прежде чем они смогут купить, и Рабьо - один из тех, от которых они могут надеяться избавиться.
Рабьо ни разу не убедил в Турине, но он принес бы небольшую прибыль Ювентусу, если бы они продали его, так как он прибыл из ПСЖ в качестве бесплатного трансфера. Они были бы счастливы продать его, а также избавиться от его годовой зарплаты в 7 миллионов евро и заменить его Тчуамени или Ван де Беком.
С их точки зрения, передача "была бы выгодной сделкой" для всех участников, и теперь Рабьо, похоже, должен присоединиться к постоянно растущему списку целей в Ньюкасле.