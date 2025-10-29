«ФК Париж» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761753413

вчера, 18:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ФК Париж» – «Лион», который состоится 29 октября 2025 года.

« ФК Париж»

« ФК Париж» продолжает изучать Лигу 1 и в очередном туре принимает «Лион», который успешно выступает в этом сезоне, а мог и вообще стать банкротом в начале сезона. Сам столичный клуб занимает 11 место с десятью баллами и обязан набирать очки в ближайших матчах, чтобы не скатиться к зоне вылета, что точно не входит в планы новичка элитного дивизиона Франции.

24 октября « ФК Париж» проиграл на своем поле «Нанту» (1:2), а 19 числа команда проиграла на выезде «Лансу» (1:2).

«Лион»

«Лион» идет в группу лидеров Лиги 1 и набрал 18 очков, что на два пункта меньше, чем у лидера. Коллектив на выезде сыграет с « ФК Париж», однако не стоить недооценивать новичка чемпионата Франции. Победа позволит гостям как минимум не отдать свою позицию в турнирной таблице, а возможно и подняться выше в случае осечки соперников.

26 октября «Лион» обыграл на своем поле «Страсбур» (2:1), а 23 числа команда обыграл «Базель» в Лиге Европы (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит « ФК Париж» – 2.6

Ничья – 3.5

Победит «Лион»- 2.6

Статистика

« ФК Париж» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лион» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде

Команды ранее никогда не встречались между собой

Прогноз

Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Гости выглядят более стабильно и уверенно и наверняка наберут три очка в этой игре.