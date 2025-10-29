«ФК Париж» – «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ФК Париж» – «Лион», который состоится 29 октября 2025 года.
«ФК Париж»
«ФК Париж» продолжает изучать Лигу 1 и в очередном туре принимает «Лион», который успешно выступает в этом сезоне, а мог и вообще стать банкротом в начале сезона. Сам столичный клуб занимает 11 место с десятью баллами и обязан набирать очки в ближайших матчах, чтобы не скатиться к зоне вылета, что точно не входит в планы новичка элитного дивизиона Франции.
24 октября «ФК Париж» проиграл на своем поле «Нанту» (1:2), а 19 числа команда проиграла на выезде «Лансу» (1:2).
«Лион»
«Лион» идет в группу лидеров Лиги 1 и набрал 18 очков, что на два пункта меньше, чем у лидера. Коллектив на выезде сыграет с «ФК Париж», однако не стоить недооценивать новичка чемпионата Франции. Победа позволит гостям как минимум не отдать свою позицию в турнирной таблице, а возможно и подняться выше в случае осечки соперников.
26 октября «Лион» обыграл на своем поле «Страсбур» (2:1), а 23 числа команда обыграл «Базель» в Лиге Европы (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «ФК Париж» – 2.6
- Ничья – 3.5
- Победит «Лион»- 2.6
Статистика
- «ФК Париж» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лион» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних на выезде
- Команды ранее никогда не встречались между собой
Прогноз
Поставить на победу «Лиона», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.6. Гости выглядят более стабильно и уверенно и наверняка наберут три очка в этой игре.