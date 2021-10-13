«Атлетико» следит за Бареллой

Мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг Николо Бареллы, который пока имеет трудности в продлении контракта с «Интером». Текущее соглашение итальянца действует до 2024 года. Игрок хочет получать по новому соглашению 6 млн евро, а «Интер» готов предложить лишь 4 млн.
Интерес к футболисту вырос после победы на Евро-2020, где он себя хорошо проявил. Среди команд, которые хотели бы видеть у себя Бареллу, оказался и мадридский «Атлетико».
Атлетико Мадрид и ПСЖ внимательно следят за его ситуацией. Если авторитеты клуба не смогут договориться с ним о продлении контракта, они могут ворваться на сцену с предложением, которое может заставить его уйти.
В любом случае, чтобы подписать его, им придется выложить на стол интересное предложение, потому что в противном случае Интер вряд ли его продаст. Его рыночная стоимость составляет более 100 миллионов евро, что является финансовым вызовом для клуба, который хочет заполучить очень хорошего игрока в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Цена Бареллы отражает его нынешнее качество и его прогнозы на будущее. В свои 24 года он показал, что у него есть все необходимое, чтобы блистать на крупнейших сценах мирового футбола. В прошлом сезоне в Интере он забил три гола и сделал 10 лучших передач в 46 матчах.
Атлетико Мадрид и ПСЖ внимательно следят за его ситуацией. Если авторитеты клуба не смогут договориться с ним о продлении контракта, они могут ворваться на сцену с предложением, которое может заставить его уйти.
В любом случае, чтобы подписать его, им придется выложить на стол интересное предложение, потому что в противном случае Интер вряд ли его продаст. Его рыночная стоимость составляет более 100 миллионов евро, что является финансовым вызовом для клуба, который хочет заполучить очень хорошего игрока в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Цена Бареллы отражает его нынешнее качество и его прогнозы на будущее. В свои 24 года он показал, что у него есть все необходимое, чтобы блистать на крупнейших сценах мирового футбола. В прошлом сезоне в Интере он забил три гола и сделал 10 лучших передач в 46 матчах.