«Атлетико» следит за Бареллой

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вчера, 20:19

Мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг , который пока имеет трудности в продлении контракта с «Интером». Текущее соглашение итальянца действует до 2024 года. Игрок хочет получать по новому соглашению 6 млн евро, а «Интер» готов предложить лишь 4 млн.

Интерес к футболисту вырос после победы на Евро-2020, где он себя хорошо проявил. Среди команд, которые хотели бы видеть у себя Бареллу, оказался и мадридский «Атлетико».