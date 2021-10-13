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«Атлетико» следит за Бареллой

вчера, 20:19

Мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг Николо Бареллы, который пока имеет трудности в продлении контракта с «Интером». Текущее соглашение итальянца действует до 2024 года. Игрок хочет получать по новому соглашению 6 млн евро, а «Интер» готов предложить лишь 4 млн.

Интерес к футболисту вырос после победы на Евро-2020, где он себя хорошо проявил. Среди команд, которые хотели бы видеть у себя Бареллу, оказался и мадридский «Атлетико».

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:49
В "Интере" всё в порядке?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:26
Николо Барелла - одна из звезд Серии А для Интера и чемпионов Европы Италии. Правление Интера пытается продвинуться вперед, чтобы продлить и улучшить его контракт. Цель состоит в том, чтобы "женихи" не пришли и не убедили его покинуть «Джузеппе Меацца». Проблема в том, что это уже происходит...

Атлетико Мадрид и ПСЖ внимательно следят за его ситуацией. Если авторитеты клуба не смогут договориться с ним о продлении контракта, они могут ворваться на сцену с предложением, которое может заставить его уйти.

В любом случае, чтобы подписать его, им придется выложить на стол интересное предложение, потому что в противном случае Интер вряд ли его продаст. Его рыночная стоимость составляет более 100 миллионов евро, что является финансовым вызовом для клуба, который хочет заполучить очень хорошего игрока в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Цена Бареллы отражает его нынешнее качество и его прогнозы на будущее. В свои 24 года он показал, что у него есть все необходимое, чтобы блистать на крупнейших сценах мирового футбола. В прошлом сезоне в Интере он забил три гола и сделал 10 лучших передач в 46 матчах.
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:41
Не всем Барелла по карману.
Cat01
Cat01
вчера в 20:39
Надо не упустить
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:22
Следят то они за многими...
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