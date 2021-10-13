«Интер» хочет подписать Кессье

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перебраться в «Милан».
Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года, поэтому следующим летом хавбек может достаться миланцам абсолютно бесплатно.
Ранее слухи связывали Кессье с испанским грандом.
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перебраться в «Милан».
Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года, поэтому следующим летом хавбек может достаться миланцам абсолютно бесплатно.
Ранее слухи связывали Кессье с испанским грандом.
На вопрос, предлагал ли он летнее переключение в «Интер», он ответил: «Футболиста уровня Франка не нужно предлагать никому. И в любом случае я никогда не разговаривал с Интером. Слишком долго, одно и то же говорилось неправильно», - подчеркнул он.
На вопрос, предлагал ли он летнее переключение в «Интер», он ответил: «Футболиста уровня Франка не нужно предлагать никому. И в любом случае я никогда не разговаривал с Интером. Слишком долго, одно и то же говорилось неправильно», - подчеркнул он.