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«Интер» хочет подписать Кессье

вчера, 14:49

Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перебраться в «Милан».

Контракт игрока рассчитан до июня 2022 года, поэтому следующим летом хавбек может достаться миланцам абсолютно бесплатно.

Ранее слухи связывали Кессье с испанским грандом.

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Все комментарии
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 21:55
недавно вышла новость:
Агент Франка Кессье, Джордж Атангана, предложил полузащитника «Интеру», но Джузеппе Маротта не хочет участвовать в аукционе (Кессье требует €8M)

и вряд ли, что то измениться, поскольку в Интере сейчас многим урезают ЗП, а с некоторыми хотят попрощаться, а тут достаточно среднему игроку ЗП 8 давать, это странно будет
протон
протон
вчера в 20:11
Правильно, МЮ своих напов мало
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:49, ред.
Текущий контракт Кессье с россонери истекает в конце июня 2022 года, и он еще не согласовал продление контракта с клубом, поэтому может уйти в течение следующего летнего трансферного окна в качестве свободного агента. В сообщениях говорилось, что его агент предлагал возможность перехода в Интер. Однако Атангана опроверг эти сообщения и дал понять, что он не считает, что ему нужно будет попытаться спроектировать ход для Кессье, поскольку качество игрока говорит само за себя.

На вопрос, предлагал ли он летнее переключение в «Интер», он ответил: «Футболиста уровня Франка не нужно предлагать никому. И в любом случае я никогда не разговаривал с Интером. Слишком долго, одно и то же говорилось неправильно», - подчеркнул он.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:57
Оригинально...из Милана в Милан...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:19
«Интер» вряд ли потянет его зарплатные запросы. Тут только с любовью в Париж либо в АПЛ ломать себе кости.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 15:34
Зимой надо за любую сумму продавать в Париж, что бы только Интеру бесплатно не достался.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:01
Посмотрим что получится из этого
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:59
Из Милана в Милан несложно перебираться :)
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