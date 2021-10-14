Агуэро: «Многие хотят играть за „Барсу“, даже если она в плохом положении»

Нападающий «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что он не хотел играть за каталонский клуб после ухода из команды .

Давайте будем честными. Какой футболист не хочет играть за «Барселону»? Я бы сказал вам, что большинство футболистов хотели бы носить футболку этого клуба, даже если «Барселона» находится в плохом положении. Я перешёл сюда, потому что думал, что буду играть с Месси, ожидал, что будет создан хороший проект. Когда мне позвонили из «Барселоны», я подумал: «Мне всё равно, какую зарплату я буду получать здесь. Я восстановлюсь от травмы и буду помогать команде».

Конечно, я был шокирован, когда узнал, что Месси уходит. Я не мог в это поверить. В ту субботу я должен был прийти к нему домой.