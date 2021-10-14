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Агуэро: «Многие хотят играть за „Барсу“, даже если она в плохом положении»

вчера, 12:15

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал слухи о том, что он не хотел играть за каталонский клуб после ухода из команды Лионеля Месси.

Давайте будем честными. Какой футболист не хочет играть за «Барселону»? Я бы сказал вам, что большинство футболистов хотели бы носить футболку этого клуба, даже если «Барселона» находится в плохом положении. Я перешёл сюда, потому что думал, что буду играть с Месси, ожидал, что будет создан хороший проект. Когда мне позвонили из «Барселоны», я подумал: «Мне всё равно, какую зарплату я буду получать здесь. Я восстановлюсь от травмы и буду помогать команде».

Конечно, я был шокирован, когда узнал, что Месси уходит. Я не мог в это поверить. В ту субботу я должен был прийти к нему домой.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:17
Да агурчик тебя развели на бабосики знатно 🤣 еще и без еврокубков останешься в следующем году
League1
League1
вчера в 19:20
    амурец
    амурец
    вчера в 17:45
    Да уж что то охотников играть там мало
    Рaтмир
    Рaтмир
    вчера в 17:08
    Ну а что он теперь скажет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:47
    Многие даже готовы платить чтобы там играть!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 12:41
    Оно и видно. Как и с тренерами
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 12:23
    Да, с Агуэро неудобняк получился.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 12:17
    Многие хотят получать, как в Барсе, когда она в хорошем положении.
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