Ширер: «Не понимаю, почему Бэйла не обожают в „Реале“»

Бывший нападающий «Ньюкасла» поделился мыслями о редкой игровой практике у вингера «Реала» .

В прошлом сезоне мы выступали в прямом эфире на Кубке Англии, и я помню Гарета Бэйла, я просто смотрел, как он сидел на скамейке запасных и выглядел одиноко.

Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, если учитывать его карьеру. Не могу понять, почему его не обожают в «Реале» после такой карьеры в клубе.