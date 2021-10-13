Ширер: «Не понимаю, почему Бэйла не обожают в „Реале“»

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мыслями о редкой игровой практике у вингера «Реала» Гарета Бэйла.
В прошлом сезоне мы выступали в прямом эфире на Кубке Англии, и я помню Гарета Бэйла, я просто смотрел, как он сидел на скамейке запасных и выглядел одиноко.
Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, если учитывать его карьеру. Не могу понять, почему его не обожают в «Реале» после такой карьеры в клубе.
В сентябре Бэйл повторил достижение 29-летней давности в сборной Уэльса.
изменить его, О времена, об этике нет понятий, жаль, удачи Вам.
изменить его, О времена, об этике нет понятий, жаль, удачи Вам.