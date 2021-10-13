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Ширер: «Не понимаю, почему Бэйла не обожают в „Реале“»

вчера, 22:50

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мыслями о редкой игровой практике у вингера «Реала» Гарета Бэйла.

В прошлом сезоне мы выступали в прямом эфире на Кубке Англии, и я помню Гарета Бэйла, я просто смотрел, как он сидел на скамейке запасных и выглядел одиноко.

Это выглядело неправильно – то, что он сидит на скамейке, если учитывать его карьеру. Не могу понять, почему его не обожают в «Реале» после такой карьеры в клубе.

В сентябре Бэйл повторил достижение 29-летней давности в сборной Уэльса.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:21
Играет мало, болеет много.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:18
Мне кажется он доволен. На гольф время остаётся.
протон
протон
сегодня в 05:20
Перейдёт в Ньюкасл летом …))
shur
shur
вчера в 23:12
...так сам сидит, всё прекрасно понимает и не уходит ???!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ David Young (раскрыть)
вчера в 23:09
Спасибо за ответ но удалять аватарку нет надобности, просто юзеру дайте совет
изменить его, О времена, об этике нет понятий, жаль, удачи Вам.
Cat01
Cat01
вчера в 22:57
Им лучше знать
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:51
Обожают, просто никому не говорят. )
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