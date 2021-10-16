Агент Левандовски не исключил, что игрок может перейти в «Ман Сити»

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прокомментировал слухи, что игрок может перебраться в «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити»? Это возможный вариант для продолжения карьеры.
Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прокомментировал слухи, что игрок может перебраться в «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити»? Это возможный вариант для продолжения карьеры.
После неудачных попыток привести Гарри Кейна в клуб во время летнего трансферного окна, Сити, который возобновит свою кампанию в Премьер-Лиге с Бернли в субботу днем(сегодня), скорее всего, снова будет искать нападающего в следующем году - в январском или летнем трансферном окне.
Несмотря на то, что связи с Кейном сохранились, Сити также вызывал большой интерес к Эрлингу Холанду из Боруссии Дортмунд.
Однако теперь утверждается, что Левандовски, который работал с главой Сити Пепом Гвардиолой в «Баварии», может быть еще одним кандидатом, который возглавит атакующую линию клуба.
У 33-летнего футболиста контракт с «Баварией» истечет 2023 г. , но он ранее признавался, что хотел бы испытать опыт игры в Премьер-Лиге. Если хотел, то и сейчас хочет(может быть), а если не хочет уже - все равно думает об этом. В Баварии играл достаточно, рекордов много. Так что учитывая тот факт, что он работал уже с Пепом - это вполне возможно, что он станет игроком Ман Сити.
После неудачных попыток привести Гарри Кейна в клуб во время летнего трансферного окна, Сити, который возобновит свою кампанию в Премьер-Лиге с Бернли в субботу днем(сегодня), скорее всего, снова будет искать нападающего в следующем году - в январском или летнем трансферном окне.
Несмотря на то, что связи с Кейном сохранились, Сити также вызывал большой интерес к Эрлингу Холанду из Боруссии Дортмунд.
Однако теперь утверждается, что Левандовски, который работал с главой Сити Пепом Гвардиолой в «Баварии», может быть еще одним кандидатом, который возглавит атакующую линию клуба.
У 33-летнего футболиста контракт с «Баварией» истечет 2023 г. , но он ранее признавался, что хотел бы испытать опыт игры в Премьер-Лиге. Если хотел, то и сейчас хочет(может быть), а если не хочет уже - все равно думает об этом. В Баварии играл достаточно, рекордов много. Так что учитывая тот факт, что он работал уже с Пепом - это вполне возможно, что он станет игроком Ман Сити.