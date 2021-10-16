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Агент Левандовски не исключил, что игрок может перейти в «Ман Сити»

вчера, 09:11

Агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски прокомментировал слухи, что игрок может перебраться в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити»? Это возможный вариант для продолжения карьеры.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:57
Как сообщается, агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски заявил, что «Манчестер Сити» является «возможным местом назначения» для игрока сборной Польши.

После неудачных попыток привести Гарри Кейна в клуб во время летнего трансферного окна, Сити, который возобновит свою кампанию в Премьер-Лиге с Бернли в субботу днем(сегодня), скорее всего, снова будет искать нападающего в следующем году - в январском или летнем трансферном окне.

Несмотря на то, что связи с Кейном сохранились, Сити также вызывал большой интерес к Эрлингу Холанду из Боруссии Дортмунд.

Однако теперь утверждается, что Левандовски, который работал с главой Сити Пепом Гвардиолой в «Баварии», может быть еще одним кандидатом, который возглавит атакующую линию клуба.

У 33-летнего футболиста контракт с «Баварией» истечет 2023 г. , но он ранее признавался, что хотел бы испытать опыт игры в Премьер-Лиге. Если хотел, то и сейчас хочет(может быть), а если не хочет уже - все равно думает об этом. В Баварии играл достаточно, рекордов много. Так что учитывая тот факт, что он работал уже с Пепом - это вполне возможно, что он станет игроком Ман Сити.
Gahi
Gahi
вчера в 10:48, ред.
Этот переход Левандовского из Баварии станет для него концом его карьеры. На примере того же игрока Филиппе Коутиньо который был в аренде в Баварии. Барселона приобрела его за большие деньги у Ливерпуля 135 млн евро с бонусами и того больше, плюс зарплата годовая 13,5 мил евро. За эти деньги Ливерпуль покупает Ван Дейка (84,6 млн евро) и Алиссона (62,5). Спустя год Коутиньо переходит в Баварию на правах аренды и самое интересно что он принял непосредственное участие в разгроме Баварии Барселоны со счётом 8-2 он вышел на замену за 15 минут до конца матча, сделал голевую передачу, а так же забил седьмой и восьмой гол в ворота команде которой принадлежат права игрока. Но возвратившись снова после аренды в Барселону, Коутиньо совсем затерялся в команде и где клуб ищет любые варианты чтобы избавится от него. Вот так судьба поступила с игроком который был лучшим в Ливерпуле и его просили остаться в команде, но он настоял на этом переходе в Барселону. И что добился Ливерпуль без Филиппе за эти три года и что Коутиньо все прекрасно знают. Так вот это касается и самого Роберта Левандовского для которого команда Бавария идеально подходит для игрока, чтобы развиваться и улучшать свои результаты на футбольном поле и тем более в таком возрасте начинать с листа играть в другой команде даже в таком клубе как Манчестер Сити нет гарантии что всё получиться идеально как в Баварии. Как говорится от добра добра не ищут. Удачи
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 10:44
Но ему уже 33, если бы он был вечен, возможно Баварии уже стоит думать о том чтобы его продать в мс, добавить и купить холланда
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 09:42
Полностью согласен
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:42
Левандовски и Бавария созданы друг для друга.
112910415
112910415
вчера в 09:23
у агента всегда свой интерес
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:15
с трудом верится
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