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«Атлетико» хочет подписать Онуачу

вчера, 19:04

Форвард «Генка» Эбере Онуачу может сменить клубную прописку.

На 27-летнего игрока претендует «Атлетико». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.

Ранее слухи связывали Онуачу с французским клубом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:50
Атлетико Мадрид все еще ищет способы усилить свою команду, несмотря на то, что он чемпион Ла Лиги Сантандер, а трансферное окно закрылось около шести недель назад.

Теперь спортивный директор «Атлетико Мадрид» Андреа Берта пристально следит за Полом(Эбере) Онуачу, нигерийским форвардом «Генка», который начал сезон в невероятной форме. 27-летний футболист забивает в среднем за игру, забивая девять мячей после девяти матчей.

Высокий нападающий - 2,01 метра / 6 футов 7 дюймов - в прошлом сезоне провел столь же впечатляющую кампанию, забив 35 голов в сезоне 2020/21.

Атлетико Мадрид и Берта уже связались с Генком по поводу Онуачу, который прибыл в Бельгию в 2019 году из Мидтьюлланда. Но «Лос-Колчонерос» - не единственный заинтересованный клуб, и "за голову" Онуачу поставили ценник в 22 миллиона евро.

Атлеты должны учитывать время любой подписи, которую они сделают для атаки. В январе они могут сделать за него шаг, чтобы добавить еще один вариант, или могут отложить до следующего лета. На данный момент Луис Суарес - единственный «финалист» в клубе.

Его ценник в размере около 20 миллионов евро - это то, что Атлетико может себе позволить, и он считается разумным, поскольку клуб достаточно внимательно следил за ним, чтобы быть уверенным, что он улучшит их позицию.
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Мой второй аккаунт
вчера в 19:08
Думаю договорятся.
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