«Атлетико» хочет подписать Онуачу

Форвард «Генка» Эбере Онуачу может сменить клубную прописку.
На 27-летнего игрока претендует «Атлетико». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость оценивается в 22 млн евро.
Ранее слухи связывали Онуачу с французским клубом.
Теперь спортивный директор «Атлетико Мадрид» Андреа Берта пристально следит за Полом(Эбере) Онуачу, нигерийским форвардом «Генка», который начал сезон в невероятной форме. 27-летний футболист забивает в среднем за игру, забивая девять мячей после девяти матчей.
Высокий нападающий - 2,01 метра / 6 футов 7 дюймов - в прошлом сезоне провел столь же впечатляющую кампанию, забив 35 голов в сезоне 2020/21.
Атлетико Мадрид и Берта уже связались с Генком по поводу Онуачу, который прибыл в Бельгию в 2019 году из Мидтьюлланда. Но «Лос-Колчонерос» - не единственный заинтересованный клуб, и "за голову" Онуачу поставили ценник в 22 миллиона евро.
Атлеты должны учитывать время любой подписи, которую они сделают для атаки. В январе они могут сделать за него шаг, чтобы добавить еще один вариант, или могут отложить до следующего лета. На данный момент Луис Суарес - единственный «финалист» в клубе.
Его ценник в размере около 20 миллионов евро - это то, что Атлетико может себе позволить, и он считается разумным, поскольку клуб достаточно внимательно следил за ним, чтобы быть уверенным, что он улучшит их позицию.
Теперь спортивный директор «Атлетико Мадрид» Андреа Берта пристально следит за Полом(Эбере) Онуачу, нигерийским форвардом «Генка», который начал сезон в невероятной форме. 27-летний футболист забивает в среднем за игру, забивая девять мячей после девяти матчей.
Высокий нападающий - 2,01 метра / 6 футов 7 дюймов - в прошлом сезоне провел столь же впечатляющую кампанию, забив 35 голов в сезоне 2020/21.
Атлетико Мадрид и Берта уже связались с Генком по поводу Онуачу, который прибыл в Бельгию в 2019 году из Мидтьюлланда. Но «Лос-Колчонерос» - не единственный заинтересованный клуб, и "за голову" Онуачу поставили ценник в 22 миллиона евро.
Атлеты должны учитывать время любой подписи, которую они сделают для атаки. В январе они могут сделать за него шаг, чтобы добавить еще один вариант, или могут отложить до следующего лета. На данный момент Луис Суарес - единственный «финалист» в клубе.
Его ценник в размере около 20 миллионов евро - это то, что Атлетико может себе позволить, и он считается разумным, поскольку клуб достаточно внимательно следил за ним, чтобы быть уверенным, что он улучшит их позицию.