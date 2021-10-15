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Барелла может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 19:10

Полузащитник «Интера» Никола Барелла может перебраться в Англию, пишет Gazzetta dello Sport.

24-летнего футболиста хочет подписать «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока составляет примерно 65 млн евро. Контракт хавбека рассчитан до лета 2024 года.

Ранее слухи связывали Бареллу с испанским грандом.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:09
Сообщается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать 24-летнего игрока сборной Италии Николо Бареллу из миланского «Интера».
Согласно отчету, будущее Николо Бареллы в миланском «Интер» не обязательно предопределено. Итальянские чемпионы стремятся связать его с новым контрактом на фоне интереса со стороны Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Николо Барелла совершил прыжок семимильными шагами с тех пор, как перешел в Миланский Интер из Кальяри. Первоначально подписанный в аренду летом 2019 года, 24-летний футболист не нашел времени, чтобы утвердиться в качестве опоры в центре парка под руководством Антонио Конте, его переезд был сделан постоянным в прошлом году.

Став ключевой фигурой для клуба и страны, Барелла сыграл ключевую роль в победе Италии на Евро-2020. Его успехи насторожили ряд ведущих клубов по всей Европе, в том числе «Ливерпулю» и «Манчестеру Юнайтеду».

«Ливерпуль» рекламировался как претендующий на полузащитника с тех пор, как они решили не заменять Джорджинио Вейнальдума в летнем трансферном окне. В то время как Харви Эллиот хорошо проявил себя на ранних стадиях сезона, вундеркинд теперь пропустит большую часть сезона из-за травмы.

Учитывая, что Джеймс Милнер находится на завершающем этапе своей карьеры, а Алекс Окслейд-Чемберлен становится лишним, очевидно, что Ливерпуль может справиться с полузащитником. «Манчестер Юнайтед», с другой стороны, находится в шатком положении по поводу будущего Поля Погба.

Французский игрок сборной находится на последнем году своего контракта на "Олд Траффорд" и следующим летом может покинуть клуб в качестве свободного агента. Кроме того, Донни ван де Бек появляется ближе к выходу из «Манчестер Юнайтед», а «Ювентус» среди клубов, желающих подписать голландца.

Имея это в виду, Барелла, кажется, является вариантом, который стоит рассмотреть для «Манчестер Юнайтед», который вместе с «Ливерпулем» намерен сделать шаг в сторону итальянского игрока. Тем не менее, 24-летний футболист намерен остаться в миланском «Интере», хотя он требует значительного повышения зарплаты в связи с предложением нового контракта.

В общем, похоже, что «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», возможно, придется нацелиться в другом месте в поисках подкрепления в полузащите, а Барелла, вероятно, останется в «Сан-Сиро».
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:58
Хорошо когда на игрока есть спрос...
Cat01
Cat01
вчера в 19:41
Ждём скорей
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