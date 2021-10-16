«Фиорентина» хочет подписать Белотти в январе

«Фиорентина» рассматривает возможность подписания в январе нападающего «Торино» Андреа Белотти, сообщает Calciomercato.
По информации источника, флорентийский клуб рассматривает возможность сделки по обмену с участием своего полузащитника Софьяна Амрабата.
Отмечается, что «Интер» и «Милан» также заинтересованы в Белотти, но они предпочли бы подождать, пока его контракт не истечет следующим летом.
Руководство смотрит на эпоху после Ибрагимовича, и Белотти оказался действующим и плодовитым игроком, забившим двузначные голы в лиге в каждом из шести сезонов, которые он провел в Торино, поэтому он мишень.
Он будет потенциально бесплатным трансфером, учитывая, что его контракт истекает в июне следующего года, еще это значит, что они смогут дать значительную зарплату игроку сборной Италии(а он этого хочет). Он болеет за клуб с юных лет.
«Фиорентина» готовится высадить Белотти в январе, и они работают над обменом с Софьяном Амрабатом. «Интер» и «Милан» думают о шаге в июне следующего года, когда истечет его контракт, а «россонери» еще и ждут одобрения игрока.
Если есть одна зона в схемах, которую Вест Хэм Юнайтед, вероятно, будет стремиться улучшить в ближайшем будущем, так это впереди.
Было выдвинуто много имен, последним из них был Йонас Винд из «Копенгагена», и все же Вест Хэм мог бы найти более опытный и потенциально гораздо более дешевый вариант - Андреа Белотти. Слухи уже пошли в Англии, и звезда Торино в настоящее время стремится к бесплатному трансферу.
Он сможет свободно обсуждать с клубами переезд в январе, вероятно, он захочет изучить, прежде чем принимать какое-либо решение о своем будущем в Италии, и несколько клубов уже ждут такой возможности.
Выбор за ним, вероятно перейдет в Милан, но не обязательно...
Руководство смотрит на эпоху после Ибрагимовича, и Белотти оказался действующим и плодовитым игроком, забившим двузначные голы в лиге в каждом из шести сезонов, которые он провел в Торино, поэтому он мишень.
Он будет потенциально бесплатным трансфером, учитывая, что его контракт истекает в июне следующего года, еще это значит, что они смогут дать значительную зарплату игроку сборной Италии(а он этого хочет). Он болеет за клуб с юных лет.
«Фиорентина» готовится высадить Белотти в январе, и они работают над обменом с Софьяном Амрабатом. «Интер» и «Милан» думают о шаге в июне следующего года, когда истечет его контракт, а «россонери» еще и ждут одобрения игрока.
Если есть одна зона в схемах, которую Вест Хэм Юнайтед, вероятно, будет стремиться улучшить в ближайшем будущем, так это впереди.
Было выдвинуто много имен, последним из них был Йонас Винд из «Копенгагена», и все же Вест Хэм мог бы найти более опытный и потенциально гораздо более дешевый вариант - Андреа Белотти. Слухи уже пошли в Англии, и звезда Торино в настоящее время стремится к бесплатному трансферу.
Он сможет свободно обсуждать с клубами переезд в январе, вероятно, он захочет изучить, прежде чем принимать какое-либо решение о своем будущем в Италии, и несколько клубов уже ждут такой возможности.
Выбор за ним, вероятно перейдет в Милан, но не обязательно...