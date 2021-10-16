«Фиорентина» хочет подписать Белотти в январе

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вчера, 08:53

«Фиорентина» рассматривает возможность подписания в январе нападающего «Торино» , сообщает Calciomercato.

По информации источника, флорентийский клуб рассматривает возможность сделки по обмену с участием своего полузащитника Софьяна Амрабата.

Отмечается, что «Интер» и «Милан» также заинтересованы в Белотти, но они предпочли бы подождать, пока его контракт не истечет следующим летом.