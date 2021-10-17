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Нури Шахин объявил о завершении игровой карьеры

вчера, 12:09

Бывший полузащитник сборной Турции и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин объявил о завершении своей карьеры игрока в возрасте 33 лет.

«Я не вернусь в качестве футболиста», — заявил Шахин.

Недавно Шахин был назначен главным тренером «Антальяспора». Нури играл за клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Вердер», «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:11
На мой взгляд его карьера могла развиться гораздр более успешной, а сам Нури мог бы достичь большего
Помню его фееричную,великолепную игру в составе Дортмундской Боруссии. Но вот переход в 2011 году в Мадридский Реал это его главная ошибка в карьере...да это статус,да стал чемпионом Испании, но как такого его вклада в это достижения небыло. Далее последовала аренда в Ливерпуль где так же ничего не получилось, и только после возвращения обратно в Дортмунд игра снова у него пошла в нужном ключе...
L. F. С.
L. F. С. ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:04
Ну смысл в том, что талант был, а вопрос реализации второй.
Igo0rek
Igo0rek ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:36
Если бы сейчас не всплыла эта новость, едва ли бы кто-то вспомнил о существовании этого игрока.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:51
Удачи на тренерском поприще.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 15:11
Реал сгубил его талант
Karkaz
Karkaz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 14:19
Смысл в том, чтобы без напряга, быстро скакнуть на высокий уровень, получить известность, поиграть в хороших клубах и заработать хорошие деньги. Многие играю во вторых и ниже лигах, стараются, выкладываются, но так и остаются на задворках.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 14:16
Я видел его в Реале... Ничего не показал от слова совсем.
Анд-м
Анд-м
вчера в 14:15
Удачи Нури, на новом поприще!!
Igo0rek
Igo0rek ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 14:03
Какой смысл в таланте, если его не смог развить?
L. F. С.
L. F. С. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:28
В БД капитанил совсем еще молодой, лучший во всей лиге был. Потом уже сдал. Так что средним он изначально не был, по таланту вполне топ.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:57
Жаль. По сути, проявил себя ярко в конце еще нулевых годов в "Дортмунде" подающим прекрасные перспективы и провел карьеру в тени этих надежд просто. Но для турецких игроков это чаще всего и характерно, менталитет не дает им работоспособности, чтобы реализовать талант по-полной.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:54
Средний футболист был
1bear
1bear
вчера в 12:46
...и сразу главным тренером??? ну пусть у него всё получится !
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:40
Достойная карьера!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:26
Так и не реализовал свой потенциал
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:21
Как незаметно пролетела его карьера. Удачи ему на беспощадном тренерском мостике
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:12
Удачи в тренерской карьере.
drug01
drug01
вчера в 12:11
Спасибо за игру
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