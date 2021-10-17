Нури Шахин объявил о завершении игровой карьеры

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вчера, 12:09

Бывший полузащитник сборной Турции и дортмундской «Боруссии» объявил о завершении своей карьеры игрока в возрасте 33 лет.

«Я не вернусь в качестве футболиста», — заявил Шахин.

Недавно Шахин был назначен главным тренером «Антальяспора». Нури играл за клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Вердер», «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд».