Нури Шахин объявил о завершении игровой карьеры

Бывший полузащитник сборной Турции и дортмундской «Боруссии» Нури Шахин объявил о завершении своей карьеры игрока в возрасте 33 лет.
«Я не вернусь в качестве футболиста», — заявил Шахин.
Недавно Шахин был назначен главным тренером «Антальяспора». Нури играл за клуб с 2020 года. Ранее он выступал за «Вердер», «Боруссию» из Дортмунда, «Ливерпуль», «Реал» и «Фейеноорд».
Помню его фееричную,великолепную игру в составе Дортмундской Боруссии. Но вот переход в 2011 году в Мадридский Реал это его главная ошибка в карьере...да это статус,да стал чемпионом Испании, но как такого его вклада в это достижения небыло. Далее последовала аренда в Ливерпуль где так же ничего не получилось, и только после возвращения обратно в Дортмунд игра снова у него пошла в нужном ключе...
Помню его фееричную,великолепную игру в составе Дортмундской Боруссии. Но вот переход в 2011 году в Мадридский Реал это его главная ошибка в карьере...да это статус,да стал чемпионом Испании, но как такого его вклада в это достижения небыло. Далее последовала аренда в Ливерпуль где так же ничего не получилось, и только после возвращения обратно в Дортмунд игра снова у него пошла в нужном ключе...