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Акинфеев: «Марио Фернандес хотел уйти из сборной России после ЧМ-18»

вчера, 22:46

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение своего одноклубника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть на ЧМ-18, а потом закончить в сборной. Но как-то удержали. Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Oleg1956 (раскрыть)
сегодня в 18:01
Один показательный пример, когда Гончаренко и Ко играли в ЛЧ. Не помню с кем. Фернандес получает травму, поднимает руки прося помощи. Медицина бежит, но у Гончара истерика. Он возвращает медицинский персонал на скамейку. Вы вели в счёте, до конца оставалось немного. Фернандес так и отыграл хромая, с гримасой на лице от боли. Травма была серьезная.
Шенников получает травму. Его не меняют и парню пришлось целый тайм сдерживать атаки соперников с травмой. Потом он слег в лазарет надолго.
Победа любой ценой. Все для того, чтобы прикрыть одно место боссу, который по уши в долгах.
Такие вот делишки. Как ВОВ, когда не считались с потерями.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 17:27
Один Лидер сборной и Лидер Спартака, уничтожающего Наполи
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:15
Ну в сборной в одних и тех же матчах
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 14:56
где Дивеев и где Джикия
Сп62
Сп62 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 14:41
Статистика для защитника слишком широкая: отбор мяча, пас, игра головой, выбор позиции и многое ещё.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:37
По статистике и Джикия в 2 раза хуже дивеева
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 13:49
смотри статистику...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:15
Комбаров конечно сильнее
Сп62
Сп62
сегодня в 11:28, ред.
Можно подьумать, что только Марио выкладываеся на поле. Можно привести десятки примеров такой же самоотвеженности у многих футболистов. Согласен, что уровень бразильца выше, чем у многих наших игроков. Но здесь оценивают не профессиональные качества, а человеческие. Марио уходит из сборной по собственному желанию, а не по совету врачей. Сейчас, когда сборной крайне важны игры за выход на ЧМ, он отказывается помочь нашей главной команде. И в данном случае никакие оправдания, кроме медицинских, во внимание не должны приниматься.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 11:11
Никто не говорит, что они здоровье "ухлопали" в сборной. Разговор о том, что наличие многочисленных травм не даёт им возможности играть и в сборной, и в клубе. Вы знаете хоть одного игрока, который не числясь ни в каком футбольном клубе играл за сборную? Вот и я не знаю. Поэтому игроки выбирают игру в клубе, а не в сборной.
Oleg1956
Oleg1956 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Как всегда виноваты Гинеры.
prinzЫп
prinzЫп ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:00
Не читай, не комментируй. Нормальные люди, когда видят или слышат что-то противное, вообще не смотрят в ту сторону, или не слушают это. Бери на заметку. А вообще, дабы не терзать себя этими (и судя по твоим постоянным комментариям, в которых 99.9% негатив в адрес всего и вся что тут пишут) или другими предателями, удали свой аккаунт на этом сайте и читай на других сайтах только то, что тебе доставляет удовольствие.
Удачи.
kts99
kts99
сегодня в 08:07
Браво Марио
ermak6848
ermak6848
сегодня в 07:47
пусть играет до спортивной пенсии...
112910415
112910415
сегодня в 07:31
к Марио вопросов нет, работал отлично
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:08
Хотел бы - ушел.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 05:40
И кутепов вместе с штанголизом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:38
Марио настоящий боец, он зачастую играет через боль на мелкие тоавмы не обращал внимания а теперь как бы то не было возраст даёт о себе знать.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:53
Марио молодец, никогда не стоял в сторонке. Бился на поле, в отличии от многих якобы своих.
1bear
1bear
сегодня в 02:19
Марио по состоянию здоровья уже не может играть за сборную,но спасибо ему за всё !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:36
Это поколение игроков играло на износ, благодаря Гинеру. И не надо все сваливать на сборную. Мухи, это мухи, котлеты, это котлеты. Боссу коней нужно было гражданство Марио. Делал и делает так, как выгодно ему сейчас.
Да, это поколение играло на износ, при скудной скамейке. И все потому, что их босс хотел и рыбку съесть и на качан сесть. Строительство Арены, долги, кредит. Каждый год команда играла в ЛЧ). Благодаря... И рекорд 43 тоже ему , благодаря..
Дзагоев, Шенников и др, которые не вылазят с лазарета, тоже ему, благодаря.
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:26
Без Марио сборная будет слабее!
протон
протон
сегодня в 00:03
Марио боец. Вот совсем без споров, но один из немногих футболистов сборной России который играл без ошибок и изматывал себя. Его решение закончить играть в сборной оправданно и логично. И если вам кто-то скажет, что натурализация это зло, плюйте этому человеку в лицо сразу. У нас есть пример натурализованного игрока, который выкладывался за сборную по максимуму. Кстати, несмотря на критику Гильерме, все же тоже считаю, что он огромный молодец.
протон
протон
сегодня в 00:02
Какие чёрствые люди, завистники....
Марио спасибо тебе, к тебе никогда не было нареканий к самоотдаче
25процентный клоун
25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:49
Сильнейший Дмитрий Комбаров, в этом веке, этотфакт
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:48
два предателя, противно читать про них новости.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:36
Зря не ушел . После ЧМ травмы посыпались одна за другой. Марио и так для сборной сделал много, надо уступить дорогу молодым.
pomor45
pomor45
вчера в 23:23
Их послушаешь, так вроде они здоровье в сборной ухлопали, а не в клубах, где они проводят не менее 95% матчей.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:18
Можно сказать Марио спасибо! Сделал для сборной столько, насколько позволило здоровье.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:10
Хотел уйти но по каким-то причинам задержался.
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