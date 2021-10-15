Акинфеев: «Марио Фернандес хотел уйти из сборной России после ЧМ-18»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал решение своего одноклубника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть на ЧМ-18, а потом закончить в сборной. Но как-то удержали. Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал.
Да, это поколение играло на износ, при скудной скамейке. И все потому, что их босс хотел и рыбку съесть и на качан сесть. Строительство Арены, долги, кредит. Каждый год команда играла в ЛЧ). Благодаря... И рекорд 43 тоже ему , благодаря..
Дзагоев, Шенников и др, которые не вылазят с лазарета, тоже ему, благодаря.
Да, это поколение играло на износ, при скудной скамейке. И все потому, что их босс хотел и рыбку съесть и на качан сесть. Строительство Арены, долги, кредит. Каждый год команда играла в ЛЧ). Благодаря... И рекорд 43 тоже ему , благодаря..
Дзагоев, Шенников и др, которые не вылазят с лазарета, тоже ему, благодаря.