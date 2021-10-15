Акинфеев: «Марио Фернандес хотел уйти из сборной России после ЧМ-18»

Голкипер ЦСКА прокомментировал решение своего одноклубника завершить карьеру в сборной России.

Насколько я знаю, Марио вообще хотел сыграть на ЧМ -18, а потом закончить в сборной. Но как-то удержали. Понять его можно – столько травм. И голову разбивали, и связки рвал.