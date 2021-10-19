Спортдиректор «Фиорентины» пошутил по поводу травмы Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Джованни Галли прокомментировал травму нападающего :

У нас не было возможности оценить Кокорина, чтобы говорить о нем как о вероятной альтернативе Душана Влаховича.

Кокорин сразу же получил травму. Может быть, он подумал «Неужели они сейчас заставят меня сыграть?» (смеется)