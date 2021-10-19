Спортдиректор «Фиорентины» пошутил по поводу травмы Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Джованни Галли прокомментировал травму нападающего Александра Кокорина:
У нас не было возможности оценить Кокорина, чтобы говорить о нем как о вероятной альтернативе Душана Влаховича.
Кокорин сразу же получил травму. Может быть, он подумал «Неужели они сейчас заставят меня сыграть?» (смеется)
Александр Кокорин, который пропустил матч против «Венеции», может не сыграть еще в одном поединке чемпионата Италии. Россиянин испытывает проблемы с мышцами и демонстрирует невпечатляющую статистику.
Боссы Фиоры не хотят спросить - Мил человек, хде ты раскопал эдакий мАААсковский золотник?
Боссы Фиоры не хотят спросить - Мил человек, хде ты раскопал эдакий мАААсковский золотник?
https://www.youtube.com/watch?v=yuSh3Lg2l-k