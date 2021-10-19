ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Италия. Серия А 2021/2022

Спортдиректор «Фиорентины» пошутил по поводу травмы Кокорина

вчера, 21:01

Спортивный директор «Фиорентины» Джованни Галли прокомментировал травму нападающего Александра Кокорина:

У нас не было возможности оценить Кокорина, чтобы говорить о нем как о вероятной альтернативе Душана Влаховича.

Кокорин сразу же получил травму. Может быть, он подумал «Неужели они сейчас заставят меня сыграть?» (смеется)

Александр Кокорин, который пропустил матч против «Венеции», может не сыграть еще в одном поединке чемпионата Италии. Россиянин испытывает проблемы с мышцами и демонстрирует невпечатляющую статистику.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:01
это он наши форумы читал
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:57
Может двойник в Спартаке и Фиорентине а сам Кокоша в Сочи ))))
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:43
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:25
    Саня давно над ними ржёт
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:56
    Когда узнал что надо играть

    протон
    протон
    вчера в 21:53
    На самом деле Сашка работает на 300% своей мощности на тренировках, но после них он измотан и не в состоянии играть
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:52
    А Арнольдыч задыхается от смеха.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:51
    Врете - не возьмете - Санек на поле не выйдет!
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 21:39
    И зарплата 2 или 3-я в команде...
    БиллиБоб
    БиллиБоб
    вчера в 21:34
    Зачем раз за разом писать про этого якобы "футболиста"? Он даже для любительской лиги слабоват, не то что для топ чемпионатов.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:17
    А чё шутить....играть не буду и не хочу...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:16
    Он что, с кровати падает и травмы получает?
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 21:12
    А как он сюда попал? Остаётся загадкой.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:12
    Кокорин точно знает, что играть его не заставят...
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:08
    Остается только шутить!!!
    beefs
    beefs
    вчера в 21:04
    Молодец Кока, продолжай дойку, когда еще подвернется такая лафа...
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