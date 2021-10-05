«Спартак» потроллил «Барселону» в Твиттере .

Пресс-служба «Спартака» в своем англоязычном Твиттере пошутила над «Барселоной».
Вчера во всем мире наблюдались проблемы с входом в Инстаграм, Фейсбук и Вотсап.
Даже «Барселона» сейчас не так подавлена, как все эти социальные сети.
Even Barcelona is not that down right now as all these social networks 😔— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021
После семи туров «Барса» находится на 9-м месте в таблице Примеры.
А вот стоит задуматься пресс-службе Спартака над выводами канадских психологов . Ведь это уже не в первой у пресс-службы Спартака, неудачные шутки !)
А вот стоит задуматься пресс-службе Спартака над выводами канадских психологов . Ведь это уже не в первой у пресс-службы Спартака, неудачные шутки !)
Барселона обязательно выйдет из кризиса и еще не раз выиграет ЛЧ, а вот когда ЛЧ выиграет Спартак?
Барселона обязательно выйдет из кризиса и еще не раз выиграет ЛЧ, а вот когда ЛЧ выиграет Спартак?