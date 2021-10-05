«Спартак» потроллил «Барселону» в Твиттере .

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вчера, 14:12

Пресс-служба «Спартака» в своем англоязычном Твиттере пошутила над «Барселоной».

Вчера во всем мире наблюдались проблемы с входом в Инстаграм, Фейсбук и Вотсап.

Даже «Барселона» сейчас не так подавлена, как все эти социальные сети.

Even Barcelona is not that down right now as all these social networks 😔 — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021

После семи туров «Барса» находится на 9-м месте в таблице Примеры.