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«Спартак» потроллил «Барселону» в Твиттере

вчера, 14:12

Пресс-служба «Спартака» в своем англоязычном Твиттере пошутила над «Барселоной».

Вчера во всем мире наблюдались проблемы с входом в Инстаграм, Фейсбук и Вотсап.

Даже «Барселона» сейчас не так подавлена, как все эти социальные сети.

После семи туров «Барса» находится на 9-м месте в таблице Примеры.

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
вчера в 22:04
Шутка по игре с Ахматом про "15 сек сыграно, а на табло 0-0 " мне понравилась больше. Но в целом пресс-служба Спартака стала острее- умеет подшучивать и над собой и над другими. Браво!
протон
протон
вчера в 20:55
Даже соцсети так не упали, как пресс-служба «Спартака» в «Твиттере»...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:40, ред.
Все то же самое и даже больше можно сказать про спартак... Как обычно, самые глупые шутки от пиаротдела спартака.
4RT
4RT
вчера в 16:50
Занимайтесь своими проблемами! Или вы их не в состоянии решать,а только вякать можите?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:22
Ай,Моська...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:31, ред.
Конечно некорректно так шутить , когда сам сидишь по уши ..., не буду писать в чем...) Школьники , что ли у Спартака этим в пресс-службе занимаются, похоже что да. По шуткам , и уже не впервой , виден и почерк , и кто за этим стоит
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:09, ред.
«Спартак» потроллил «Барселону» в Твиттере .
А вот стоит задуматься пресс-службе Спартака над выводами канадских психологов . Ведь это уже не в первой у пресс-службы Спартака, неудачные шутки !)
Johnny77rus
Johnny77rus
вчера в 15:00, ред.
Пацаны 3 матча выиграли и можно постить очередной бред)) хотя конечно до победы в копа де соль Барселоне далеко))
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:00
Да уж, выиграли 3 матча и сразу грудь колесом! Молчали бы уж, а то Лестер вас быстро на грешную землю опустит! Молчанье золото! Вот это про Спартак! Все мы помним великие пророчества Федуна по 6 очков в ближайших двух играх и что было после этого. Потом наступило молчание и сразу 3 победы подряд! Так что молчите, несчастные, пока прёт. Не играйте с удачей в шутки. А то опять она от вас отвернётся всерьёз и надолго!
112910415
112910415
вчера в 14:53
опять не получилось воздержаться
memphis
memphis
вчера в 14:49
Боже, smm Спартака точно под чем-то... В 100 летие клуба так лажать, а они над Барсой шутят...Вам до достижений Барсы еще эры
makkie
makkie
вчера в 14:49
Не самая удачная шутка, учитывая проблемы в Спартаке.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:47
Спартаку бы денег в тряпочку как у Барселоны)...
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:46
Как минимум в ближайшей перспективе шансы равны)...
LOpp
LOpp
вчера в 14:41
да да, нам ли троллить Барселону.
Барселона обязательно выйдет из кризиса и еще не раз выиграет ЛЧ, а вот когда ЛЧ выиграет Спартак?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:38
Сидели бы и молчали себе в тряпочку ! Вам даже до такой Барселоны как до Луны на лыжах !
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:32
О, великие креативщики решили о себе напомнить. Ранили "Барселону" в самое сердце своим троллингом. Заняться видать больше нечем. Как бы после спарки с "Лестером" не пришлось точно так же, как и после ловли орла в клетку...
aventure61
aventure61
вчера в 14:29
кто бы тролил. посмотрите на себя красно-белое убожество. спартак-23ина.
Futurista
Futurista
вчера в 14:26
По известным причинам потроллить в фейсбуке не получилось)...
galem72
galem72
вчера в 14:23
Да, блин! Никогда не было и вот опять. Сколько же можно фейспалмить в сети?! Это же откровенный п***ц!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:21
Эксклюзивный скрип от Спартака)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:20
Глупее ничего не смогли придумать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:19
Они подавлены как Спартак...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 14:17
Пресс-служба Спартака продолжает заставлять людей испытывать испанский стыд
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