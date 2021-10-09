Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России

Пресс-служба УЕФА отреагировала на поражение сборной Словакии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против России (0:1).
«Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую», — говорится в сообщении.
🇸🇰 Когда владел мячом 70% времени и проиграл всухую 😲#ЧМ2022 #РоссияСловакия pic.twitter.com/tATH5OWcRs— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 8, 2021
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Вчера нам попросту повезло, и это здорово!
Впереди - Марибор... Посмотрел Словению в матче с Мальтой... Мальта играла - как мы.... И становится тревожно что-то за следующий матч! Словенцы будут с первых минут отчаянно стремиться к крупной победе над нашим почти "вторым" составом. Ведь это их значительно приблизит к поездке в Катар.
Вчера нам попросту повезло, и это здорово!
Впереди - Марибор... Посмотрел Словению в матче с Мальтой... Мальта играла - как мы.... И становится тревожно что-то за следующий матч! Словенцы будут с первых минут отчаянно стремиться к крупной победе над нашим почти "вторым" составом. Ведь это их значительно приблизит к поездке в Катар.