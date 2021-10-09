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Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России

вчера, 13:41
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Пресс-служба УЕФА отреагировала на поражение сборной Словакии в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против России (0:1).

«Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую», — говорится в сообщении.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:41, ред.
Если вам улыбнулась ФОРТУНА, не обольщайтесь - возможно она просто оскалилась.
pomor45
pomor45 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 21:39
Отключишь газ - останешься без штанов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
Шутка УЕФА над Словакией по-существу является скрытой издёвкой над сб. России, которая умудрилась выиграть у команды, владевшей подавляющим игровым преимуществом.
Gahi
Gahi
вчера в 17:14
Умом это сложно понять, как можно владеть мячом более 70% времени и при этом проиграть в сухую сборной России. Остаётся только напомнить Российского дипломата и поэта Федора Тютчева.
Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
протон
протон
вчера в 16:49
Смеется тот - кто смеется последним.
Вчера нам попросту повезло, и это здорово!
Впереди - Марибор... Посмотрел Словению в матче с Мальтой... Мальта играла - как мы.... И становится тревожно что-то за следующий матч! Словенцы будут с первых минут отчаянно стремиться к крупной победе над нашим почти "вторым" составом. Ведь это их значительно приблизит к поездке в Катар.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:31
Надо им газ отключить, чтоб не издевались над нами
112910415
112910415
вчера в 15:26
и над чем тут шутить ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:52, ред.
Весь мир ржёт,и не очень понятно,над кем.
4RT
4RT
вчера в 14:44
Над "маленькими" безопаснее смеяться
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:37
Со сборной России ещё не то будет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:33
Ничего удивительного....в музее в Казани есть лампа Алладина...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
Может они так над сборной России поглумились!?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:27
УЕФА скорее над победой сборной России пошутила
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:57
М-да! Даже УЕФА не обошла стороной вчерашнее шапито в Казани! Смешно и грустно!
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:55
А говорят чудес не бывает. Очевидно и невероятно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:53
Всякое случается в игре со сборной России !!!)
beefs
beefs
вчера в 13:47
Бывают исключения из правил...
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Им просто не повезло.
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