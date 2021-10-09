Пресс-служба УЕФА пошутила над сборной Словакии после поражения от России

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вчера, 13:41

Пресс-служба УЕФА отреагировала на поражение сборной Словакии в матче отборочного раунда ЧМ -2022 против России (0:1).

«Когда владел мячом 70 процентов времени и проиграл всухую», — говорится в сообщении.