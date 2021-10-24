Ибрагимович — четвёртый самый возрастной автор гола в истории Серии А

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым голом в матче 9-го тура Серии А против «Болоньи» (4:2).
Таким образом, шведский форвард стал четвёртым самым возрастным (40 лет и 20 дней) автором гола в истории чемпионата Италии. До вчерашнего дня только 3 игрока в возрасте 40 лет отличались в рамках Серии А — Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней), Сильвио Пиола (40 лет и 131 день) и Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней).
Кроме того, Ибрагимович стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Италии, который сделал результативную передачу в 40 лет.
Успехов и без травм!!!
Успехов и без травм!!!
даёшь новый рекорд !!!
даёшь новый рекорд !!!