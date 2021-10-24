Ибрагимович — четвёртый самый возрастной автор гола в истории Серии А

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сегодня, 00:24

Нападающий «Милана» отметился забитым голом в матче 9-го тура Серии А против «Болоньи» (4:2).

Таким образом, шведский форвард стал четвёртым самым возрастным (40 лет и 20 дней) автором гола в истории чемпионата Италии. До вчерашнего дня только 3 игрока в возрасте 40 лет отличались в рамках Серии А — (41 год и 25 дней), (40 лет и 131 день) и (40 лет и 47 дней).

Кроме того, Ибрагимович стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Италии, который сделал результативную передачу в 40 лет.