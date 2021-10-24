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Ибрагимович — четвёртый самый возрастной автор гола в истории Серии А

сегодня, 00:24
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отметился забитым голом в матче 9-го тура Серии А против «Болоньи» (4:2).

Таким образом, шведский форвард стал четвёртым самым возрастным (40 лет и 20 дней) автором гола в истории чемпионата Италии. До вчерашнего дня только 3 игрока в возрасте 40 лет отличались в рамках Серии А — Алессандро Костакурта (41 год и 25 дней), Сильвио Пиола (40 лет и 131 день) и Пьетро Верховод (40 лет и 47 дней).

Кроме того, Ибрагимович стал лишь вторым игроком в истории чемпионата Италии, который сделал результативную передачу в 40 лет.

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Все комментарии
Спрут1899
Спрут1899
сегодня в 12:27
Великий игрок...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:20
А в 40 лет кто нибудь забивал в Серии А в свои ворота? Это же тоже рекорд! Похоже вечный!
drug01
drug01
сегодня в 08:42
Молодец ещё забивает
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 08:24
ёще улучшит
ДСА
ДСА
сегодня в 08:15
Ещё годик надо потерпеть.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:12
На то он и Златан, что всё превращает вокруг себя и отмечать с шиком и блеском на футбольном поле в таком прекрасном и мудром возрасте. Удачи
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:45
Златан ещё ни один рекорд побьёт!!! Он такой!!)
Успехов и без травм!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 07:36
У Ибры есть все шансы улучшить статистику...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:35
Он и в свои ворота забил
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:30
Этот всех обойдёт
ОПС
ОПС
сегодня в 07:26, ред.
Молодец! Надо продолжать забивать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:15
И первый кто два забил)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:17
Рано его в старики записывать!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:13
Ибра Великий и Ужасный)))))
beefs
beefs
сегодня в 06:02
Отлично, только ворота не путай, так держать...
ABir
ABir
сегодня в 04:33
Молодец, но ещё есть над чем работать и к чему стремиться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:53
Рекорды штука хорошая...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:34
Красавчик Ибра. Такими темпами и Костакурту обгонит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:29
Нападающий должен забивать , а возраст - это второстепенно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:05
Кому за сорок бьют рекорды.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 02:30
Он молодец, веселил всех болельщиков.
1bear
1bear
сегодня в 01:08
Молодец - забил и своим и чужим...
даёшь новый рекорд !!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:31
У Ибры дубль сёдня))
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