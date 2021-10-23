Заболотный — автор тысячного гола ЦСКА в РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал автором одного из голов «армейцев» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (3:1).
Этот мяч стал для ЦСКА тысячным в рамках чемпионатов России.
Антон Заболотный стал автором 1000-го гола ЦСКА в РПЛ ⚽#ТинькоффРПЛ #ЦСКА pic.twitter.com/kf1uKH5l9E— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 23, 2021
После матча Заболотный заявил, что хочет забить больше голов, чем в прошлом сезоне.
вчера Антон закрыл вторую пятисотку. Ждём продолжения рекордов. Удачи ЦСКА.
вчера Антон закрыл вторую пятисотку. Ждём продолжения рекордов. Удачи ЦСКА.
А я то думал по другому - Гинер с чемоданчиком !
А я то думал по другому - Гинер с чемоданчиком !
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