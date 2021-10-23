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Заболотный — автор тысячного гола ЦСКА в РПЛ

вчера, 23:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный стал автором одного из голов «армейцев» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

Этот мяч стал для ЦСКА тысячным в рамках чемпионатов России.

После матча Заболотный заявил, что хочет забить больше голов, чем в прошлом сезоне.

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Все комментарии
isamsn
isamsn ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 17:31
Да можно много помнить, но увы в целом он слаб как игрок и тем более нападающий..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:37
500-тый гол , забил Сергей Семак в ворота Торпедо- ЗИЛ в 2002 -ом г.,
вчера Антон закрыл вторую пятисотку. Ждём продолжения рекордов. Удачи ЦСКА.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:43
Отличная штука-статистика :"Полунападающий",пришедший в команду из-за крайней нужды и безысходности,становится создателем знакового события!
oFANATo
oFANATo ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 10:30
Не забывай победный гол Антона в дерби спартаку.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:28
Заболотный стал автором 1000-го гола ПФК ЦСКА в РПЛ и не забываем автором победного гола в дерби всея Руси спартаку.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 10:18
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 10:16
      Garrincha58
      Garrincha58
      сегодня в 09:59
      попёрло держись за фарт обеими руками или ногами
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 07:36
      Юбилейный для клуба гол.
      112910415
      112910415
      сегодня в 07:22
      легенда, однако !
      Gahi
      Gahi
      сегодня в 03:58
      Вот так шутили над Заболотным, а он в историю клуба ЦСКА вошёл. Удачи
      CSKA2012
      CSKA2012
      сегодня в 01:34
      Когда из молодежки уходил по сути вне куда наверное не предполагал что забьет 1000 гол ЦСКА в Лиге.
      drug01
      drug01
      сегодня в 00:06
      Молодец вошёл в историю
      Futurista
      Futurista ответ SHMEL258 (раскрыть)
      сегодня в 00:03
      Так они же невезучие...а Антону прет)...
      SHMEL258
      SHMEL258 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 23:54
      Там уже всё Кутеповыми и Рассказовыми занято...
      SHMEL258
      SHMEL258
      вчера в 23:53
      Пусть голов у Антона будет как можно больше в составе ЦСКА. Всех с победой!
      isamsn
      isamsn
      вчера в 23:49, ред.
      Гол это хорошо, но когда он в принципе уже ничего не решает в игре, теряет свою ценность. А вот когда нужно решить игровой момент и перенести пользу команде у Заболотного с этим большие проблемы. Увы.
      Futurista
      Futurista
      вчера в 23:45
      Поперло Антону...пора в "Поле чудес"...буквы угадывать...
      .
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 23:44
      Знаковый гол.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 23:41, ред.
      Мои поздравления !!! Удачи !!! В Историю большими буквами !!!
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