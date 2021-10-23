Заболотный — автор тысячного гола ЦСКА в РПЛ

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вчера, 23:40

Нападающий ЦСКА стал автором одного из голов «армейцев» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

Этот мяч стал для ЦСКА тысячным в рамках чемпионатов России.

После матча Заболотный заявил, что хочет забить больше голов, чем в прошлом сезоне.