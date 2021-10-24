«Милан» повторил личный рекорд 1954 года

«Милан» обыграл «Болонью» (4:2) в матче 9-го тура Серии А.
Таким образом, «россонери» одержали восемь побед в первых девяти играх чемпионата Италии. Это случилось во второй раз в истории клуба. Первый раз это произошло в сезоне 1954/55. Тогда «Милан» стал чемпионом.
Больше верю в них, чем в Наполи. Они(Наполи) всегда стартуют хорошо, потом Интер или Ювентус(в основном) становятся чемпионами. А Милан в прошлом сезоне некоторое время лидировал в турнирной таблице, потом занял второе место в конце турнира. Потому что в последних матчах не дотянул, а Интер наоборот, справедливо стал чемпионом. Но сейчас у них новый тренер, Симоне Индзаги конечно хорош, но не настолько, чтобы его команда была фаворитом.
Сегодня вечером они будут играть с Ювентусом, который тоже как Интер стремится стабилизировать свою игру, хотя Интер в этом плане больше стабильный, и занимает в турнирной таблице более приличное место, чем Ювентус(хотя разница 3 очк. ничто в старте чемпионата).
Милан Стефано Пиоли мне нравится, у него есть большой потенциал, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Просто очень много пропускают - это большой минус. Стали итальянским «Хоффенхаймом» - игры зрелищние, но чтобы стать чемпионами надо мало пропускать. Так что посмотрим что будет. Интересно будет в историческом плане, если команды из «Милана» станут чемпионами подряд.
Больше верю в них, чем в Наполи. Они(Наполи) всегда стартуют хорошо, потом Интер или Ювентус(в основном) становятся чемпионами. А Милан в прошлом сезоне некоторое время лидировал в турнирной таблице, потом занял второе место в конце турнира. Потому что в последних матчах не дотянул, а Интер наоборот, справедливо стал чемпионом. Но сейчас у них новый тренер, Симоне Индзаги конечно хорош, но не настолько, чтобы его команда была фаворитом.
Сегодня вечером они будут играть с Ювентусом, который тоже как Интер стремится стабилизировать свою игру, хотя Интер в этом плане больше стабильный, и занимает в турнирной таблице более приличное место, чем Ювентус(хотя разница 3 очк. ничто в старте чемпионата).
Милан Стефано Пиоли мне нравится, у него есть большой потенциал, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Просто очень много пропускают - это большой минус. Стали итальянским «Хоффенхаймом» - игры зрелищние, но чтобы стать чемпионами надо мало пропускать. Так что посмотрим что будет. Интересно будет в историческом плане, если команды из «Милана» станут чемпионами подряд.