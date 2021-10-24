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«Милан» повторил личный рекорд 1954 года

сегодня, 00:12
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 4Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» обыграл «Болонью» (4:2) в матче 9-го тура Серии А.

Таким образом, «россонери» одержали восемь побед в первых девяти играх чемпионата Италии. Это случилось во второй раз в истории клуба. Первый раз это произошло в сезоне 1954/55. Тогда «Милан» стал чемпионом.

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Все комментарии
Спрут1899
Спрут1899
сегодня в 12:25
Даже не сомневаюсь, что в этом сезоне станут чемпионами. Даже несмотря на обилие травм и короны, демонстрирует поставленную солидную игру с запасом прочности. Ни одна команда Серии А так не играет. Завистникам и ненавистникам большой привет
Брулин
Брулин
сегодня в 10:47, ред.
За последние матчи болелы Милана как раз успели постареть на эти 60 лет
drug01
drug01
сегодня в 09:46
Милан набирает обороты
Triem
Triem
сегодня в 09:33
Рпдует Милан очень конечно, но это старт и пока рано о чем либо говорить
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:05
Чемпионами вряд ли станут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:28
А теперь надо попытаться побить...
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 08:10
В этот раз, даже мимо традиционного зимнего пролетают😂😂😂
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:05
В чемпионате пока всё складывается очень удачно, чего не скажешь о Лиге Чемпионов.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 07:51
Поборятся за скудетто.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:38
Скудетто не возьмут
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:17
Думаю потолок этого Милана 3 место в этом сезоне
Сидор в деле
Сидор в деле
сегодня в 06:55
Такой победе и рекордам конечно грош цена. У меня один вопрос, как таких судей Земля носит?
Gahi
Gahi
сегодня в 06:25
Результаты команды сами говорят за себя, есть возможность в следующий игре установить очередной рекорд клуба. Удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
С чем Милан и поздравляю
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
Помучались они с Болоньей
1bear
1bear
сегодня в 02:15
Милан в этом сезоне не готов к чемпионству - проблемы с составом,но в призёрах будут однозначно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:15
Михайлович с Болонией показали классный футбол ⚽️ играя с двадцатой минуты в меньшинстве. Респект ребятам и Уважение за такую игру и незгибаемый характер !!! Проигрывая матч , сумели в десятиром сравнять счёт и не думали отойти к своим воротам и играть на удержание . А на пятьдесят девятой минуте остались вообще в девятиром . И даже в такой ситуации не стали играть на удержание счёта , а искали счастье у чужих ворот. И пару хороших моментов смогли создать , благодаря своему капитану Марко Арнаутовичу . Но Милан всё таки был в концовке удачливей имея превосходство в два игрока и смог добиться положительного для себя результата. В конце матча всё таки свой мяч в ворота Болоньи смог забить и Златан Ибрагимович ,поставив окончательную точку в матче. Хочу пожелать команде Михайловича Успехов в дальнейших играх, а Милан поздравить с победой !!!
Всем Добра !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 01:26
«Скрытый чемпион» чемпионата Италии.

Больше верю в них, чем в Наполи. Они(Наполи) всегда стартуют хорошо, потом Интер или Ювентус(в основном) становятся чемпионами. А Милан в прошлом сезоне некоторое время лидировал в турнирной таблице, потом занял второе место в конце турнира. Потому что в последних матчах не дотянул, а Интер наоборот, справедливо стал чемпионом. Но сейчас у них новый тренер, Симоне Индзаги конечно хорош, но не настолько, чтобы его команда была фаворитом.

Сегодня вечером они будут играть с Ювентусом, который тоже как Интер стремится стабилизировать свою игру, хотя Интер в этом плане больше стабильный, и занимает в турнирной таблице более приличное место, чем Ювентус(хотя разница 3 очк. ничто в старте чемпионата).

Милан Стефано Пиоли мне нравится, у него есть большой потенциал, чтобы стать чемпионом в этом сезоне. Просто очень много пропускают - это большой минус. Стали итальянским «Хоффенхаймом» - игры зрелищние, но чтобы стать чемпионами надо мало пропускать. Так что посмотрим что будет. Интересно будет в историческом плане, если команды из «Милана» станут чемпионами подряд.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:04, ред.
Отличный старт сезона для Милана. Даже травмы лидеров не помешали им добиться такого результата. Хорошую команду выстроил Пиоли. Может быть в этом сезоне у него получится побороться за чемпионство. В прошлом сезоне Милан тоже долгое время лидировал но во второй половине сезона посыпался. Надеюсь тренер сделал нужные выводы и в этот раз его команда пройдет всю дистанцию более менее ровно.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Болонья очень хорошо держалась...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:15
Болонию в большинстве кое как обыграли!
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