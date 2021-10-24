«Милан» повторил личный рекорд 1954 года

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сегодня, 00:12

«Милан» обыграл «Болонью» (4:2) в матче 9-го тура Серии А.

Таким образом, «россонери» одержали восемь побед в первых девяти играх чемпионата Италии. Это случилось во второй раз в истории клуба. Первый раз это произошло в сезоне 1954/55. Тогда «Милан» стал чемпионом.