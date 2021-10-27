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Аллегри проводит юбилейный матч у руля «Ювентуса»

вчера, 20:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Ювентус» принимает «Сассуоло» в очередном туре Серии А.

Для Массимилиано Аллегри этот матч стал юбилейным (200) в данном турнире в качестве главного тренера туринцев.

Любопытно, что лишь двум специалистам до него удавалось достичь этой отметки – это Джованни Трапаттони и Марчелло Липпи.

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Все комментарии
aqk4wy76j994
aqk4wy76j994
сегодня в 04:29
Сассуоло знатно его поздравил
ДСА
ДСА
сегодня в 04:24
Юбилей команда тренеру подпортила.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:24
Мои поздравления.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Круто команда его поздравила,слили матч!
протон
протон
вчера в 22:15
Юве - дно
И Роналду сто раз правильно сделал, что свалил оттуда (состав уровня водокачки, тренеров-физруков назначают)

И где пресловутая защита в лице Кьеллини, Де Лигта Бонуччи? 13 мячей в 10 матчах подряд пропустили - вот истинная причина вылетов от Порту, Лионов и Аяксов, а не нападающий
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Всякое в жизни бывает...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:55
Юбилей удался! Проиграли середняку всего в 1 мяч!
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:55
Команда постаралась и достойно поздравила тренера.
beefs
beefs
вчера в 21:49
с чем его и поздравляем...
1bear
1bear
вчера в 21:46
посадили тренера в лужу...неудачный юбилейный матч....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:31
Неудачный юбилей. Бились за победу и упустили ничью.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:27
Просто обязан проиграть?
Cat01
Cat01
вчера в 21:26
Пока ничья...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:20
Что-то приход Аллегри пока совсем не радует.
Удачи тебе старушка Юве !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:10
Еще есть 10+ минут. Юве забил.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 20:58
Как-то плохо проводит
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:56
Аллегри должен выправить ситуацию.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:49
И пока не очень успешный
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:45
Неудачно складывается для его команды матч. Сассуоло омрачило юбилей Аллегри.
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