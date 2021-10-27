Аллегри проводит юбилейный матч у руля «Ювентуса»

1635356626

вчера, 20:43

«Ювентус» принимает «Сассуоло» в очередном туре Серии А.

Для этот матч стал юбилейным (200) в данном турнире в качестве главного тренера туринцев.

Любопытно, что лишь двум специалистам до него удавалось достичь этой отметки – это и .