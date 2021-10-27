Аллегри проводит юбилейный матч у руля «Ювентуса»

«Ювентус» принимает «Сассуоло» в очередном туре Серии А.
Для Массимилиано Аллегри этот матч стал юбилейным (200) в данном турнире в качестве главного тренера туринцев.
Любопытно, что лишь двум специалистам до него удавалось достичь этой отметки – это Джованни Трапаттони и Марчелло Липпи.
И Роналду сто раз правильно сделал, что свалил оттуда (состав уровня водокачки, тренеров-физруков назначают)
И где пресловутая защита в лице Кьеллини, Де Лигта Бонуччи? 13 мячей в 10 матчах подряд пропустили - вот истинная причина вылетов от Порту, Лионов и Аяксов, а не нападающий
И Роналду сто раз правильно сделал, что свалил оттуда (состав уровня водокачки, тренеров-физруков назначают)
И где пресловутая защита в лице Кьеллини, Де Лигта Бонуччи? 13 мячей в 10 матчах подряд пропустили - вот истинная причина вылетов от Порту, Лионов и Аяксов, а не нападающий
Удачи тебе старушка Юве !!!
Удачи тебе старушка Юве !!!